Classe 1994, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, arriva in prestito con diritto di riscatto dal Piacenza. Venticinque i gol siglati in carriera

La Vibonese rinforza la mediana. Il nuovo centrocampista risponde al nome di Jacopo Scaccabarozzi nato a Lecco il 18 novembre del 1994, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. A 16 anni ha iniziato a giocare con i “grandi” da titolare in Serie D con la maglia dell’Olginatese, dov’è rimasto per due stagioni, totalizzando 65 presenze.

Quindi eccolo in C2 con il Renate, con cui ha militato, proseguendo poi anche nella C unica, dalla stagione 2013/14 a quella recente, dopo una breve parentesi al Piacenza. Quest’ultima società è proprietaria del suo cartellino. Scaccabarozzi arriva a Vibo in prestito con diritto di riscatto a favore della Vibonese. Sono 25 i gol siglati in carriera dal nuovo centrocampista rossoblù. Nella stagione 2016/17 ha fissato il record di marcature personali (6 reti con il Renate).

Scaccabarozzi si racconta



«Sono una mezzala pura. Mi piace partire da sinistra per poi rientrare con il destro e calciare in porta. E poi mi piace tanto correre! Non mi fermo mai. Attacco e difendo. D’altra parte bisogna saper fare di tutto. Sono arrivato ad un’età in cui è giusto tentare una nuova avventura lontano da casa. Si è prospettata la possibilità di venire a Vibo e tutti mi hanno parlato bene di questa società. Voglio vivere e godermi questa esperienza, aiutando la Vibonese a far bene».

!banner!

Il Ds dice di lui…

«Felice per aver portato a compimento questa operazione. È un calciatore che aveva molte richieste e che ricalca il profilo giusto per noi. La Vibonese cerca elementi giovani, ma con un certo potenziale e Jacopo Scaccabarozzi corrisponde a questo target, avendo poco meno di 24 anni e avendo giocato numerose partite nei professionisti. A nome della Vibonese ringrazio il Piacenza per averci inviato il calciatore in prestito».