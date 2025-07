Il club giallorosso ha messo nel mirino anche l’estremo difensore, classe 2005, nell’ultima stagione in forza al Soriano in Eccellenza

Continua a lavorare sotto traccia il Sambiase in vita del prossimo campionato di Serie D (girone I) dove il club biancorosso non disputerà più con l'etichetta di neopromosso ma con la consapevolezza di un inaspettato quanto meritato quarto posto, frutto di organizzazione e buon calcio. Rispetto a qualche mese fa più di una cosa è cambiata, a partire dall'allenatore riconosciuto adesso in Tony Lio, ma ciò che è rimasta la stessa è la voglia di fare bene anche nella prossima annata.

Per farlo, dunque, la dirigenza giallorossa sta operando in maniera oculata sul mercato per costruire una rosa valida e di spessore. A tal proposito si rincorrono gli obiettivi e uno porta il nome di Cristian Lisi. Il club giallorosso, infatti, avrebbe messo gli occhi sul giovane e promettente portiere, classe 2005, che nell'ultima stagione ha difeso i pali del Soriano nel campionato di Eccellenza, alternandosi con Palumbo.

Per lui 23 presenze nell'ultimo campionato, molte delle quali da protagonista tanto da guadagnarsi la chiamata della serie D. Per lui passaporto canadese, cresce calcisticamente nella squadra del Toronto, in MLS, per poi passare al Crotone Primavera. I contatti con il Sambiase ci sono e la trattativa potrebbe subire un'accelerazione già nei prossimi giorni.