Il giocatore classe ’96 è cresciuto nel settore giovanile della Lazio e prima della maglia rossoblu ha indossato quella del Matera e del Grosseto. Per lui esperienza anche in B con il Latina

Serviva una pedina per completare il reparto difensivo. Il profilo era stato tracciato da tempo e adesso corrisponde al nome di Riccardo Maciucca.

Nato a Cori (LT) il 24 ottobre del 1996, cresciuto nel Settore giovanile della Lazio, dove ha giocato fino agli Allievi, il neo acquisto della Vibonese proviene dal Matera ed in precedenza ha giocato anche nel Grosseto in Serie D e nel Latina sia nel Settore giovanile, sia in Serie B.



Le sue caratteristiche sono quelle di centrale difensivo che può essere all’occorrenza usato anche come terzino sinistro. «Sì, in effetti è proprio così. Mi sento a mio agio da centrale sia nella difesa a quattro, sia nei tre dietro, ma non ho problemi a giocare da terzino sinistro. Sono infatti un mancino».

Accettando Vibo, Riccardo Maciucca resta così nella terza serie nazionale «un torneo affascinante e complicato allo stesso tempo, dove conto di poter fare la mia bella figura e di ripagare con i fatti le aspettative che la Vibonese ha riposto su di me».



Per il direttore sportivo Simone Lo Schiavo, l’ingaggio di Maciucca è dettato «dalla volontà di prendere ragazzi giovani e di prospettiva, ma che abbiano anche un certo valore. Riccardo l’anno scorso ha giocato poco in quanto una fastidiosa infiammazione lo ha frenato, ma conosco bene il suo valore e non a caso erano diverse le società che si erano interessate a lui. Proseguiamo, pertanto, con l’inserimento di giovani di valore e di qualità e ribadisco che la rosa sarà presto ultimata, mettendo tutti i tasselli al proprio posto».