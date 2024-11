Dopo tante conferme ecco il primo volto nuovo per il Sambiase in ottica del prossimo campionato di Serie D. La società di Angelo Folino ha infatti annunciato l'arrivo in giallorosso dell'eterno offensivo Gabriele Zerbi, calciatore classe 1994 che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dei siciliani della Sancataldese. Zerbo rappresenta di sicuro un elemento importante per la rosa che sarà messa a disposizione di mister Claudio Morelli. Zerbo al Sambiase: la nota ufficiale del club

L’Asd Sambiase 2023 comunica di aver raggiunto l’intesa per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a partire dal 1 Luglio 2024, di Zerbo Gabriele.

Classe 1994, Zerbo è un esterno offensivo di piede mancino naturale che all’occorrenza, grazie alla sua sua capacità di essere poliedrico, può ricoprire anche altri ruoli dell’attacco. Zerbo cresce tra le giovanili del Palermo e quelle del Chievo Verona. Da lì in poi, una carriera tra Serie C con Pergolettese, Feralpisalò, Paganese, Fermana e Carpi e Serie D con le maglie, tra le altre, di Francavilla, Foligno, Derthona e Team Altamura. A livello realizzativo, vive la sua migliore annata nel 2020/21, prima col Foligno e poi col Derthona, con 15 goal e 5 assist. Nelle ultime 2 stagioni ha vestito la casacca della Sancataldese, sempre in Serie D, con la quale ha realizzato 15 goal e 13 assist.