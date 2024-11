Ancora movimenti in ingresso per l’Fc Lamezia Terme, che nel frattempo sta continuando la fase di preparazione, al prossimo campionato di Serie D, nel ritiro estivo di Montecatini Terme. I due nuovi innesti, portano tecnica ed esperienza alla squadra di mister Erra, ed hanno collezionato, nei loro trascorsi, numerose presenze in Serie C. Si tratta di: Mohamed Laaribi e Giuseppe Maimone.

Mohamed Laaribi è un centrocampista, classe 1993, che in passato ha vestito la maglia del Roccella, tra Eccellenza e Serie D e poi quelle di Rende, Casertana e Vibonese Laaribi si è detto molto motivato nello sposare il progetto FC Lamezia Terme, condividendone le ambizioni e le prospettive di crescita della società del presidente Saladini. «Sono felice ed emozionato – dichiara Laaribi attraverso una nota diffusa dalla società – di essere qui a Lamezia. Sono molto carico per questa sfida alla quale mi approccio con grinta e motivazione. Voglio dare il massimo per questi colori».

A centrocampo per i gialloblù arriva anche il classe 1994 Giuseppe Maimone. Ultima stagione disputata nelle fila del Bisceglie, per un calciatore che nonostante la giovane età conta già oltre 150 presenze in Serie C. «Sono molto felice – ha dichiarato Maimone – di essere giunto in un club dalle altissime ambizioni. La società ha saputo trasmettermi tutte le motivazioni del progetto Football Club e non vedo l’ora di ripagare in campo la fiducia nei miei confronti».