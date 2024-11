Sarà ricordata come la sessione invernale di calciomercato più ricca degli ultimi anni. Quella delle cinquanta e più operazioni tra arrivi e partenze. Solo in Calabria. Dalla Serie B alla Serie C. Si è cambiato tantissimo. Soprattutto tra quelle formazioni chiamate a svoltare. E’ il caso del Crotone che per risalire la china ha cambiato decisamente look. Cedendo 10 giocatori e tra questi i pezzi pregiati Stoian, Budimir e Martella, ed acquisendone altri 10. Alcuni già decisivi in termini di prestazioni nell’ultimo turno di campionato, vedi Spolli e Machach.

Si è fatto già sentire in classifica anche il neo acquisto in mezzo al campo del Cosenza: Daniele Sciaudone. Suo il timbro che lunedì scorso ha dato il via alla remuntada sul Verona. Insieme a lui in riva al Crati altri 4 giocatori. Nove, invece, quelli ceduti. Tra questi anche Allen Baclet, rinforzo di lusso in Serie C a casa Reggina. Di nome e di fatto in questa sessione di calciomercato. L’arrivo di Luca Gallo alla guida della società ha messo a disposizione del Ds Taibi un bel gruzzoletto per provare a centrare la promozione già quest’anno. Nove nomi nuovi. Tutti di prima fascia.

Solo tre movimenti, invece, in casa Catanzaro. Due in entrata ed uno in uscita. Ha fatto le valige Infantino, sono arrivati Casoli e Bianchimano con quest’ultimo già protagonista tra campionato e coppa con tre gol a referto.

Ha chiuso con un colpo in attacco il Rende che ha prelevato sul gong Leveque dal Potenza. Con lui sono sei i tasselli nuovi di zecca al servizio di Modesto che contestualmente ha perso Minelli e Gigliotti.

Innesti di prospettiva a Vibo Valentia, casa della Vibonese. Nevio Orlandi potrà contare su tre under di qualità. In porta è arrivato il Nazionale Andrea Zaccagno. In mezzo al campo il capitano della Lazio Primavera Edoardo Rezzi, in attacco il centravanti del Benevento Biagio Filogamo. E adesso parola al campo.