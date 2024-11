Confermate le indiscrezioni in Serie A e Serie B. Mercato di riparazione dal 3 al 18 gennaio. Una settimana in più in Serie C

La notizia era nell’aria ma ora è ufficiale: il calciomercato estivo chiuderà il 17 agosto alle ore 20.00. La FIGC ha reso note le date per la stagione 2018/2019 e la novità più importante è proprio l’anticipo del termine di chiusura. I contratti potranno essere depositati quindi a partire dall’1 luglio 2018 fino al termine ultimo del 17 agosto. Per quanto riguarda il calciomercato di riparazione l’inizio è fissato per giovedì 3 gennaio 2019 e la fine, invece, venerdì 18 gennaio 2019.

Accordi preliminari

È consentito alle società ed ai calciatori di stipulare e depositare presso la Lega della società cessionaria, in originale o tramite posta elettronica certificata, accordi preliminari dalla data di pubblicazione del presente Comunicato e fino al 30 giugno 2018.

Opzioni e contropzioni

L’esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni dicontratto relativi alla stagione sportiva 2017/2018, deve essere effettuato: da lunedì 18 giugno a mercoledì 20 giugno 2018, per le opzioni; da giovedì 21 giugno a sabato 23 giugno 2018, per le controopzioni.

Cessione di contratto stipulato con calciatori professionisti

La cessione di un contratto stipulato con calciatore professionista può avvenire nei seguenti periodi:Tra le società di Serie A, tra le società di Serie B, tra le società di Serie A e Serie B, nonchè dalle Società di Serie C alle Società di Serie A e Serie B: da domenica 1° luglio a venerdì 17 agosto 2018 (ore 20.00), da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 (ore 20.00).

In Serie C una settimana in più

Per quanto riguarda le società di Serie C e dalle Società di Serie A e Serie B alle Società di Serie C: da domenica 1° luglio a sabato 25 agosto 2018 ore 12.00; da giovedì 3 gennaio a venerdì 18 gennaio 2019 ore 20.00.