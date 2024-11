Si tratta dell'ex giocatore della Nocerina Petar Kostadinovic. Sarà utilizzabile da settembre dopo la squalifica

LAMEZIA TERME (CZ) - Petar Kostadinovic, ex Nocerina, classe '92, ha trovato un accordo con la Vigor Lamezia. Il difensore croato sarà peró disponibile da fine settembre, in quanto deve scontare la squalifica per il caso Nocerina.