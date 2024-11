VIDEO | Si tratta dell’attaccante della Primavera del Purgi, Riccardo Loffredo. Con il tecnico reggino è stato in D a Grosseto. Ha già raggiunto i suoi nuovi compagni nel ritiro di Lorica

Mister Nevio Orlandi lo conosce bene. È stato lui a farlo debuttare nel calcio dei “grandi” in Serie D, con la maglia del Grosseto. Adesso Riccardo Loffredo ritrova il tecnico a Vibo Valentia, visto che è ufficiale l’ingaggio da parte della Vibonese.





Nato il 12 gennaio del 1999 a Orbetello, in provincia di Grosseto, Loffredo è una punta centrale che arriva con l’obiettivo di farsi apprezzare nella terza serie nazionale, dopo le esperienze in Serie D con la maglia del Grosseto e la Primavera del Perugia. Nella prima occasione è andato a segno 5 volte, mentre nella stagione che si è da poco conclusa ha realizzato 14 gol con la formazione giovanile del team umbro.





«Gran fisico, molto potente, un giovane che vuole mettersi in mostra. Il suo è anche un investimento in chiave futura»: così lo descrive il direttore sportivo Simone Lo Schiavo. Da parte sua il neo acquisto rossoblù si dice «entusiasta di far parte di questa società», aggiungendo poi di «voler ripagare con i fatti la fiducia che è stata riposta nei miei confronti».