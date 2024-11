Giuseppe Parrilla, unico pilota calabrese in gara, ha conquistato un entusiasmante secondo posto nella finale del Campionato Italiano di Moto d'Acqua 2024 - "Grand Prix Città di Fiumicino - Trofeo Regione Lazio", confermandosi uno dei nomi di punta di questo sport a livello nazionale. Oltre 150 piloti, i migliori d'Italia, si sono sfidati a Fiumicino in una competizione adrenalinica e di altissimo livello, ma Parrilla, con la sua grinta, ha conquistato il podio.

Un risultato straordinario che si aggiunge ad un palmares già ricco di successi: quarto classificato nel Campionato Nazionale Runabout F2, Campione Regionale Puglia, trionfatore nell'unica tappa calabrese interregionale e secondo classificato nella gara del Campionato Italiano di Endurance F2 a Fiumicino.

Imprenditore locale di 40 anni, Parrilla vive a Cariati e ha coltivato la sua passione per la moto d’acqua per circa sei anni, con il costante supporto della sua famiglia che lo segue in questi tour. In tutte le competizioni, il pilota cariatese è stato accompagnato dal Team Fico Sport Nautica di Cirò Marina, che gli ha fornito il supporto tecnico necessario per affrontare al meglio le gare. La sua esperienza è un esempio per tutti i giovani calabresi che si affacciano al mondo dello sport, che offre grandi opportunità di crescita e di visibilità.

Lo sport della moto d'acqua, in continua espansione, porta con sé un'ondata di entusiasmo e di grande partecipazione, attraversando l'Italia e il mondo con le sue spettacolari competizioni. Un'occasione unica per valorizzare i territori, promuovere il turismo e far conoscere le bellezze dei territori italiani, e Giuseppe Parrilla, con il suo talento, è pronto a portare in alto il nome della Calabria.