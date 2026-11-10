Guidata dai Maestri Santi Trimboli e dalle figlie Margherita e Federica Trimboli l'associazione si conferma protagonista della competizione organizzata dal comitato Libertas Sicilia
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Si è svolto ad Acireale il Campionato Regionale Interregionale Libertas organizzato dal Comitato Regionale Libertas Sicilia . La società reggina Karate club Reggio Calabria si Classifica al 1 Posto come Società al Campionato Regionale – Interregionale Libertas ad Acireale con 18 Atleti ed un Totale di 22 Medaglie
L' Asd Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli Direttore tecnico Nazionale icona del karate internazionale, dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli (direttori tecnici 6 DAN di Karate dal 2023), reduce dal raduno Tecnico Nazionale Azzurri Azzurrabili a Rimini ha riportato rilevanti risultati.
Con Carlo Giuseppe Emanuele , atleta della Nazionale di kata Wkaeda Libertas, ha conquistato la Medaglia d'oro e con la sorella Carlo Federica , anche lei atleta della Nazionale di kata e kumite Wkaeda Libertas ha conquistato anche tre medaglie d'oro sia nel kata e nel kumite.
Ventura Lorenzo che si è contraddistinto sul tatami di gara nella categoria Juniores e Seniores Kumite conquistando due medaglie di bronzo.
Marenco Aldo porta a casa due medaglie d'argento e di bronzo nella categoria Cadetti e juniores kata.
La Corte Gaia porta a casa una medaglia di bronzo
Sul tatami di gara si è anche distinto l' Ufficiale di gara Internazionale Calabrese Stillittano Loredana.
Un team unito con giovani atleti con tanta voglia di fare del proprio meglio, spinti dai loro Maestri riescono a trovare la propria forza interiore sono riusciti a distinguersi sul tatami portando tutti insieme una grande emozione di gioia e coesione di atleti e genitori.
Gli Atleti al Campionato Regionale Interregionale Libertas ei risultati
Primi classificazioni agonisti – Cinture Nere
Emanuele Carlo
Federica Carlo
Federica Carlo
Federica Carlo
Secondi classificazioni agonisti – Cinture Nere
Aldo Marenco
Terzi classificati agonisti – Cinture Nere
Ventura Lorenzo
Aldo Marenco
La Corte Gaia
Lorenzo Ventura
Primi classificazioni agonisti – Cinture colorate
Fotia Giorgia
Rayhana Rguyague
Secondi classificazioni agonisti – Cinture colorate
Aya Masaddek
Ginevra Cogliandro
Terzi classificazioni agonisti – Cinture colorate
Antonio Dell'Arena
Micro Grillo di 5° Classe
Categoria under 12 Cint Colorate
Giovanni Fasci
Fasci' Giovanni
Alessandro Cogliandro
Francesco Severo
Sara Pitasi
Angela Gattuso
Angela Gattuso
Aurora Fotia