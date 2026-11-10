Guidata dai Maestri Santi Trimboli e dalle figlie Margherita e Federica Trimboli l'associazione si conferma protagonista della competizione organizzata dal comitato Libertas Sicilia

Si è svolto ad Acireale il Campionato Regionale Interregionale Libertas organizzato dal Comitato Regionale Libertas Sicilia . La società reggina Karate club Reggio Calabria si Classifica al 1 Posto come Società al Campionato Regionale – Interregionale Libertas ad Acireale con 18 Atleti ed un Totale di 22 Medaglie

L' Asd Karate Club Reggio Calabria, guidata dal Maestro Santi Trimboli Direttore tecnico Nazionale icona del karate internazionale, dalle figlie Maestro Margherita e Federica Trimboli (direttori tecnici 6 DAN di Karate dal 2023), reduce dal raduno Tecnico Nazionale Azzurri Azzurrabili a Rimini ha riportato rilevanti risultati.

Con Carlo Giuseppe Emanuele , atleta della Nazionale di kata Wkaeda Libertas, ha conquistato la Medaglia d'oro e con la sorella Carlo Federica , anche lei atleta della Nazionale di kata e kumite Wkaeda Libertas ha conquistato anche tre medaglie d'oro sia nel kata e nel kumite.

Ventura Lorenzo che si è contraddistinto sul tatami di gara nella categoria Juniores e Seniores Kumite conquistando due medaglie di bronzo.

Marenco Aldo porta a casa due medaglie d'argento e di bronzo nella categoria Cadetti e juniores kata.

La Corte Gaia porta a casa una medaglia di bronzo

Sul tatami di gara si è anche distinto l' Ufficiale di gara Internazionale Calabrese Stillittano Loredana.

Un team unito con giovani atleti con tanta voglia di fare del proprio meglio, spinti dai loro Maestri riescono a trovare la propria forza interiore sono riusciti a distinguersi sul tatami portando tutti insieme una grande emozione di gioia e coesione di atleti e genitori.

Gli Atleti al Campionato Regionale Interregionale Libertas ei risultati

Primi classificazioni agonisti – Cinture Nere

Emanuele Carlo

Federica Carlo

Federica Carlo

Federica Carlo

Secondi classificazioni agonisti – Cinture Nere

Aldo Marenco

Terzi classificati agonisti – Cinture Nere

Ventura Lorenzo

Aldo Marenco

La Corte Gaia

Lorenzo Ventura

Primi classificazioni agonisti – Cinture colorate

Fotia Giorgia

Rayhana Rguyague

Secondi classificazioni agonisti – Cinture colorate

Aya Masaddek

Ginevra Cogliandro

Terzi classificazioni agonisti – Cinture colorate

Antonio Dell'Arena

Micro Grillo di 5° Classe

Categoria under 12 Cint Colorate

Giovanni Fasci

Fasci' Giovanni

Alessandro Cogliandro

Francesco Severo

Sara Pitasi

Angela Gattuso

Angela Gattuso