Attraverso una nota ufficiale dai toni accorati ma fermissimi, la dirigenza del Le Castella ha voluto innanzitutto ricordare il valore umano e i sacrifici che si celano dietro la domenica calcistica dilettantistica: «Ci troviamo in difficoltà a commentare questa partita – si legge nel comunicato della società - Dietro a ogni squadra ci sono ore di viaggio, sacrifici economici e persone che scelgono di seguire la propria passione rinunciando agli affetti familiari». Sacrifici che, a detta del club, non possono essere vanificati da episodi di intolleranza.

Le proteste sul campo

Al centro delle polemiche ci sono anche le decisioni arbitrali che hanno segnato l'andamento del match dell’ottava giornata del campionato di Prima Categoria, girone A. Dal punto di vista strettamente sportivo, il club lamenta una direzione di gara compromessa da errori valutati come pesanti: dalla mancata espulsione di un difensore di casa nei primissimi minuti, a due calci di rigore assegnati ma falliti dai padroni di casa, fino a un cartellino rosso giudicato "allucinante" che ha costretto il Le Castella a giocare in inferiorità numerica per gran parte della seconda frazione di gioco.

Il confine varcato: la denuncia della violenza

Tuttavia, ciò che il club crotonese definisce del tutto intollerabile è il superamento della linea rossa dello sport: la violenza. Nel finale della partita si sarebbero verificati momenti di forte tensione e aggressioni fisiche ai danni della delegazione ospite, culminati con il coinvolgimento diretto di mister Francesco Maiolo.

La dirigenza del Le Castella ha espresso profondo sconcerto per quanto accaduto, sottolineando come tali atti siano stati compiuti da soggetti appartenenti a un ambiente che, a quanto sostenuto nella nota, si sarebbe già distinto in negativo per comportamenti simili nel corso delle settimane precedenti. Un episodio che rischia di oscurare persino l'ospitalità iniziale offerta dalla dirigenza del Roseto Capo Spulico.

L'appello alle istituzioni sportive

L'auspicio forte e chiaro che emerge dalle parole della società è che gli organi competenti della giustizia sportiva e della Lega Nazionale Dilettanti intervengano con severità e tempestività. L'obiettivo primario resta quello di tutelare l'integrità morale e fisica di chi vive il calcio come momento di aggregazione, svago e spensieratezza, affinché simili episodi non abbiano mai più a ripetersi sui campi della regione.