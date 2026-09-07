Il Cosenza resta fermo a quota 0 dopo 3 giornate di campionato. Ma se dopo le sconfitte contro Audace Cerignola e Potenza c’era tanto da recriminare, la partita di stasera a Catania è stata un disastro totale. Una vera e propria “Caporetto” per i ragazzi di mister Coppitelli scesi in campo con un atteggiamento molle, senza mordente, senza idee e senza identità. Si può anche perdere contro una squadra più forte ed esperta come i rossazzurri, ma farlo così è un segnale veramente grave per una compagine che si deve salvare.

Gara che resta equilibrata per 20 minuti. Poi il Catania trova il gol con un pasticcio della difesa cosentina firmato da Giannini e dal solito Iliev che stende in area Russo dopo un retropassaggio folle del terzino. Dal dischetto Cicerelli fa 1-0 al 27’. La reazione del Cosenza non c’è. Nella ripresa è praticamente un monologo del Catania. Arrivano i gol di Lunetta e di Russo in 6 minuti, tra il 54’ ed il 60’ e la gara è chiusa. Nel finale il quarto gol viene annullato a Coda per fuorigioco. Il poker lo cala il nuovo entrato Insigne, all’esordio con il Catania, con un sinistro da fuori a 5 minuti dal termine.