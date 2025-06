Tra i primi nomi spuntano per la panchina spuntano quelli di Longo, Sottil e Maran ma ancora è presto per parlare, certo è che la situazione deve essere risolta in breve tempo

Negli scorsi giorni avevamo già parlato di un probabile addio dell’allenatore Fabio Caserta dal Catanzaro, bene oggi arriva l’ufficialità. Infatti la proposta di adeguamento di contratto – in scadenza il 2026 - proposta dal presidente Noto, senza rinnovo ma con aumento dell’ingaggio, non è stata accolta dal tecnico calabrese che poco fa ha comunicato di non voler continuare la sua avventura giallorossa.

Invece il direttore sportivo Ciro Polito continuerà a guidare il settore per la squadra del capoluogo di regione ed è già alla ricerca di un nuovo allenatore che possa dare continuità a un progetto vincente. Tra i primi nomi spuntano, quelli di Longo, Sottil e Maran, ma ancora è presto per parlare, certo è che la sotuazione deve essere risolta in breve tempo.