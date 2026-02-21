Scontro chiave della 26ª giornata di Serie B: i giallorossi quinti in classifica fanno visita a una squadra in piena lotta salvezza. Le Aquile cercano punti pesanti per consolidare la zona playoff e per allungare la striscia di vittorie

La 26ª giornata della Serie B 2025-26 vede una sfida dal peso specifico importante: alle 15:00, allo Stadio Enrico Sannazzari di Chiavari, la Virtus Entella ospita un Catanzaro in piena corsa playoff.

I calabresi arrivano all’appuntamento da quinta forza del campionato con 41 punti in 25 giornate, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. I numeri certificano solidità ed equilibrio: 34 gol realizzati e 26 subiti, uno dei migliori rendimenti difensivi della categoria. La squadra giallorossa sta vivendo un momento di crescita costante e guarda con ambizione alla zona alta della classifica, con l’obiettivo di consolidare – e magari migliorare – la propria posizione in chiave spareggi promozione.

Di fronte ci sarà una Virtus Entella sedicesima a quota 25 punti (5 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte; 23 gol fatti e 34 incassati), impegnata nella lotta per evitare la zona calda. I liguri si fanno valere soprattutto tra le mura amiche, ma pagano un andamento altalenante lontano da Chiavari.

Il confronto mette dunque di fronte due squadre con prospettive differenti: da una parte la necessità di fare punti per la salvezza, dall’altra la spinta di un Catanzaro solido e in fiducia, deciso a dare continuità alla propria corsa playoff. Una gara che può dire molto per il futuro immediato di entrambe, ma soprattutto per le ambizioni dei giallorossi. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

Primo tempo

1’ – Il match prende il via, primo pallone toccato dal Catanzaro.

7’ – Il primo squillo della partita è dei giallorossi, Iemmello da solo in area colpisce forte ma alto e l’azione sfuma.

10’ – Liberali, servito da Pontisso, fa tutto bene in area, tranne la conclusione che impatta su un difensore dell’Entella.

24’ – Iemmello ci riprova, questa volta non trova il tapin vincente su un assist di Favasuli proveniente dalla sinistra. Il capitano del Catanzaro tocca la sfera ma non riesce a indirizzarla verso la porta.

25’ – Pontisso prova la botta da fuori area costringendo il portiere dei padroni di casa al tuffo plastico.

30’ – Entella pericoloso con De Benedetti che cerca la porta da dentro l’area, a pochi passi da Pigliacelli, su assist di Mezzoni dalla destra, ma la palla finisce fuori.

34’ – Iemmello fa tutto bene dopo essere stato servito da Favasuli, entra in area, salta un uomo e prova a beffare Colombi con un tiro di punta, ma il portiere dell’Entella respinge.

45+2’ – Il forcing finale del Catanzaro si fa insistente e nel secondo minuto dei due concessi dal direttore di gara, Iemmelo con un tocco delicato al limite dell’area serve un assist perfetto a Favasuli che si inserisce in area dalla destra e conclude gonfiando la rete. Poi esplode di gioia sotto il settore ospiti.

45+3 – Duplice fischio del direttore di gara. Il primo tempo di Entella-Catanzaro temina 0-1.

Secondo tempo

46’ – Inizio secondo tempo.

58’ – Prima grossa occasione dei padroni di casa con Franzoni che da dentro l’area, servito da Karic, spara addosso a Pigliacelli che devia in corner.

59’ – Sugli sviluppi del corner Cuppone prova la girata al volo, la sfera lambisce il palo e si perde sul fondo.

68’ – Petriccione raddoppia per il Catanzaro. Il 10 giallorosso fa gol con un gesto non proprio a lui convenzionale, ovvero il colpo di testa. La rete si gonfia sull’assit da corner di Pontisso.

70’ – Ma l’Entella non ci sta e accorcia le distanze dopo pochissimo. È proprio Petriccione a combinare un pasticcio nei pressi del limite dell’area giallorossa, Franzoni recupera palla e a tu per tu con Pigliacellin non sbaglia. Entella 1, Ctanzaro 2.

74’ – Il Catanzaro però mostra i muscoli e segna il terzo gol. Arione gestita bene dai giallorossi che trovano Pittarello in profondità, l’attaccante combatte in area e si riesce a girare per servire Pompetti che a porta sguarnita non fallisce.

Le formazioni ufficiali

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Karic, Squizzato, Di Mario; Franzoni, Debenedetti; Cuppone. All.: Chiappella

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini (Frosinini) Brighenti; Favasuli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro; Liberali, Nuamah; Iemmello. All.: Aquilani.