Il capitano ospite a "11 in Campo Giallorossi" su LaC TV analizza la crisi dopo la sconfitta col Cesena: «Siamo in grande difficoltà, ma abbiamo il tempo per rimediare. Io primo responsabile»
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Pietro Iemmello during the Italian Serie B match between Us Catanzaro and Bari at Nicola Ceravolo Stadium on April, 6 2025 in Catanzaro, Italy
La battuta d'arresto esterna contro il Cesena, maturata proprio nei minuti finali della gara dell'undicesima giornata di Serie B, ha consolidato l'ultimo posto del Catanzaro, in solitaria. Sei punti conquistati e una sola vittoria all'attivo: numeri spietati che descrivono un momento delicatissimo per le Aquile, arrivate al secondo avvicendamento in panchina della stagione.
Della complessa situazione in casa giallorossa si è parlato ampiamente a "11 in Campo Giallorossi", il format di approfondimento sportivo di LaC TV condotto da Maurizio Insardà e Palma Serrao (in onda ogni lunedì alle 14 su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre). Ospite d'eccezione della puntata è stato il capitano e simbolo del club, Pietro Iemmello, che si è espresso senza infingimenti sullo stato di salute della squadra e sul percorso da intraprendere per risalire la china.
«Siamo in grande difficoltà, ma possiamo rimediare»
Il bomber catanzarese ha voluto prima di tutto tracciare un quadro chiaro e veritiero del momento, allontanando le voci esterne per concentrarsi sul lavoro di spogliatoio: «Quando ci si trova in una situazione del genere, ci sono tante campane che si sentono e tante considerazioni. Penso però che oggi il Catanzaro debba guardare in faccia la realtà e attualmente essa dice che siamo ultimi e con una sola vittoria. Siamo in grande difficoltà e non possiamo negarlo, così come non possiamo cercare colpevoli. Abbiamo comunque tutto il tempo per poter rimediare e trovare soluzioni».
Il lavoro con Mignani e la compattezza del gruppo
Il debutto del nuovo allenatore Mignani non ha portato il cambio di rotta sperato in termini di risultato, ma per Iemmello la strada tracciata dal nuovo tecnico è l'unica via percorribile per ritrovare equilibrio, a partire da una fase difensiva arrivata a concedere dieci reti prima del match col Cesena: «Bisogna cercare soluzioni insieme al mister che è appena arrivato e ha trovato una squadra giù di morale e che aveva subito dieci gol nelle ultime quattro uscite prima di Cesena. Sta cercando di dare una sua impronta, a partire dal reparto difensivo. Noi dobbiamo seguirlo perché è l'unica strada».
«Io primo responsabile, serve fiducia»
In chiusura d'intervento, il capitano ha voluto assumersi in prima persona il peso del momento, rassicurando al contempo l'ambiente sulla professionalità e sull'impegno quotidiano del gruppo: «Non dobbiamo evitare le responsabilità e i primi responsabili siamo noi calciatori, io in testa. Posso però garantire che tutti si allenano bene e con professionalità ogni giorno. Ovviamente siamo consapevoli che non abbiamo tanto tempo e dobbiamo cercare di capire subito le richieste del mister, perché il Catanzaro viene prima di tutto e di tutti. C'è bisogno di fiducia».