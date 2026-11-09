La battuta d'arresto esterna contro il Cesena, maturata proprio nei minuti finali della gara dell'undicesima giornata di Serie B, ha consolidato l'ultimo posto del Catanzaro, in solitaria. Sei punti conquistati e una sola vittoria all'attivo: numeri spietati che descrivono un momento delicatissimo per le Aquile, arrivate al secondo avvicendamento in panchina della stagione.

Della complessa situazione in casa giallorossa si è parlato ampiamente a "11 in Campo Giallorossi", il format di approfondimento sportivo di LaC TV condotto da Maurizio Insardà e Palma Serrao (in onda ogni lunedì alle 14 su LaC On Air, canale 17 del digitale terrestre). Ospite d'eccezione della puntata è stato il capitano e simbolo del club, Pietro Iemmello, che si è espresso senza infingimenti sullo stato di salute della squadra e sul percorso da intraprendere per risalire la china.

«Siamo in grande difficoltà, ma possiamo rimediare»

Il bomber catanzarese ha voluto prima di tutto tracciare un quadro chiaro e veritiero del momento, allontanando le voci esterne per concentrarsi sul lavoro di spogliatoio: «Quando ci si trova in una situazione del genere, ci sono tante campane che si sentono e tante considerazioni. Penso però che oggi il Catanzaro debba guardare in faccia la realtà e attualmente essa dice che siamo ultimi e con una sola vittoria. Siamo in grande difficoltà e non possiamo negarlo, così come non possiamo cercare colpevoli. Abbiamo comunque tutto il tempo per poter rimediare e trovare soluzioni».

Il lavoro con Mignani e la compattezza del gruppo

Il debutto del nuovo allenatore Mignani non ha portato il cambio di rotta sperato in termini di risultato, ma per Iemmello la strada tracciata dal nuovo tecnico è l'unica via percorribile per ritrovare equilibrio, a partire da una fase difensiva arrivata a concedere dieci reti prima del match col Cesena: «Bisogna cercare soluzioni insieme al mister che è appena arrivato e ha trovato una squadra giù di morale e che aveva subito dieci gol nelle ultime quattro uscite prima di Cesena. Sta cercando di dare una sua impronta, a partire dal reparto difensivo. Noi dobbiamo seguirlo perché è l'unica strada».

«Io primo responsabile, serve fiducia»

In chiusura d'intervento, il capitano ha voluto assumersi in prima persona il peso del momento, rassicurando al contempo l'ambiente sulla professionalità e sull'impegno quotidiano del gruppo: «Non dobbiamo evitare le responsabilità e i primi responsabili siamo noi calciatori, io in testa. Posso però garantire che tutti si allenano bene e con professionalità ogni giorno. Ovviamente siamo consapevoli che non abbiamo tanto tempo e dobbiamo cercare di capire subito le richieste del mister, perché il Catanzaro viene prima di tutto e di tutti. C'è bisogno di fiducia».