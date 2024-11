In Lega Pro turno fondamentale per il Catanzaro. I Giallorossi si giocano la salvezza contro la Fidelis Andria.

Il Catanzaro non può permettersi passi falsi. Neppure dopo il successo con la Oaganese. A più due sul Catania e sul Monopoli, i giallorossi di Erra, si giocheranno tutto nelle ultime quattro giornate. Ad attenderli sabato, la delicata trasferta di Andria.

Squadra al completo già a lavoro. Lontano dal gruppo Moi. Il difensore dovrà essere sottoposto ad intervento chirurgico in seguito all’infortunio subito nelle scorse settimane. Per il roccioso centrale stagione finita.

Ripresi gli allenamenti anche in Puglia. I federiciani, ora settimi in classifica e con la salvezza quasi archiviata, daranno comunque filo da torcere ai calabresi, forti del risultato ottenuto contro il Martina Franca. Settimana decisiva per il trainer azzurro Luca D’Angelo. Dovranno essere infatti valutate le condizioni del centrocampista Piccinni, alle prese con una sciatalgia e dell’esterno Paterni, out nell’ultimo match per problemi di caviglia.

All’andata finì 0-0. Un risultato da evitare per non rischiare il sorpasso delle due diretti concorrenti alla salvezza.

Stefano Giovani, della sezione di Grosseto è l’arbitro designato per la gara. Fischio di inizio alle 15:00.