Minuti di recupero maledetti per il Catanzaro. Le Aquile vengono raggiunte dal Modena al 95esimo e la gara del Ceravolo termina 2-2. Il vantaggio lampo di Pittarello dura fino al minuto 28, quando Adorni di testa segna il gol del pari. Poi al 40’ Rispoli, a seguito di una grande azione personale, segna il gol del 2-1. Nella ripresa, condizionata dalla nebbia, non succede praticamente nulla fino al quinto minuto di recupero dei sette concessi arriva il gol del pari di Mendes. Si tratta della terza partita consecutiva nella quale i giallorossi vengono raggiunti nello’over time.

Primo tempo

Sono gli ospiti ad avere la prima occasione. Al 2’ Adorni impatta bene di testa all'altezza del primo palo sul bel cross di Cotali. Però solo esterno della rete.

Però, al quinto minuto, calcio d'angolo per i padroni di casa dalla sinistra. Pittarello è il più lesto sulla sponda aerea di Iemmello e gonfia la rete, ma l’assistente alza la bandierina. Dopo un lungo check al Var il gol viene convalidato al minuto 7.

La partita si addormenta un po’ con gli ospiti che fanno qualcosa in più per trovare il gol del pari.

Gol che arriva intorno alla mezz’ora di gioco. Il più pericoloso dei canarini, Adorni, stacca da solo in area e di testa, su un cross proveniente dalla sinistra, indirizza la sfera in rete. Al 28’ Catanzaro 1, Modena 1.

Ma i padroni di casa non ci stanno e rispondono due minuti dopo con Cassandro che, trovato da Iemmello in verticale in area, conclude ma impatta su Pezzolato.

Catanzaro di nuovo pericoloso. Solita percussione di Favasuli sulla sinistra, il giovane talento giallorosso arriva sul fondo e mette in mezzo forte rasoterra, interviene col piede Dellavalle che mette in pericolo il proprio portiere che in qualche modo riesce a deviare in corner.

Gli sforzi dei giallorossi vengono ripagati al 40’. Rispoli inizia e conclude l’azione in maniera magistrale. Il centrocampista delle Aquile serve Pittarello al limite, l’attaccante giallorosso subisce fallo ma riesce comunque a ridare la palla a Rispoli che salta un uomo in area e con un tiro chirurgico rasoterra trafigge Pezzolato. Catanzaro 2, Modena 1.

Nel finale della prima frazione di gioco nulla da segnalare. E dopo tre minuti di recupero si rientra negli spogliatoi sul risultato di 2 a 1 per le Aquile calabresi.

Secondo tempo

Le squadre rientrano in campo sotto una leggera nebbia. Dopo 5 minuti di gioco il risultato di Catanzaro-Modena resta sul 2-1.

Il primo squillo della ripresa arriva al 56’. Pontisso per il Catanzaro , a seguito di una buona percussione di Liberali, dal limite conclude. Il tiro, debole e centrale, è facile preda di Pezzolato.

Al 59’ altra occasione per i giallorossi, questa volta ci prova Di Francesco, la sfera, deviata, assume una traiettoria pericolosa colpendo la parte alta della traversa. Sugli sviluppi del corner che ne segue, Pittarello trova una buona conclusione ma Pezzolato è attento e respinge.

Ma gli ospiti rispondono al 65’. Sugli sviluppi di un’azione condotta bene, i canarini concludono con Ambrosino dal limite, Pigliacelli si distende e riesce a respingere.

La nebbia si infittisce ma al livello del rettangolo di gioco sembra non condizionare la visibilità. I ritmi comunque si abbassano con il Modena che prova a fare qualcosa in più senza però riuscirci. Al 75’ il risultato di Catanzaro-Modena è 2-1.

Nel finale di match la visibilità è migliorata anche dagli spalti. L’arbitro concede 7 minuti di recupero: e al quinto il Modena pareggia. Corner dalla sinistra per i canarini, sponda di testa di Antonini e Mendes, da due passi, gonfia la rete. Questo l’ultimo brivido di Catanzaro-Modena che termina 2-2.