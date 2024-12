Il Catanzaro è tornato alla vittoria e lo ha fatto col botto. Al Ceravolo contro il Brescia è terminata 2 a 1 e il gol è arrivato dopo 8 minuti di recupero. Bonini ha fatto esplodere il Ceravolo dopo che, pochi minuti prima, era stato annullato un gol per un fuorigioco millimetrico a Compagnon.

«Cosa ho pensato a seguito del gol annullato? Meglio non dirlo». Esordisce con una battuta in conferenza stampa post partita mister Fabio Caserta, poi parla di quanto accaduto in campo.

«Oggi per noi era una partita fondamentale - ha detto l’allenatore-. La squadra è stata brava a reagire agli svantaggi, abbiamo concesso 20 minuti al Brescia. Sono contento è devo ringraziare i ragazzi, questa vittoria è tutta loro».

«Ogni partita a momenti si e momenti no. Abbiamo concesso forse qualche ripartenza di troppi agli avversari, bisogna dargli merito. Ho capito che oggi era una partita in cui bisognava puntare sulle fasce. Ma dopo lo scossone del primo tempo, nella ripresa c’è stato solo il Catanzaro».