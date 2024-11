L'ormai ex tecnico giallorosso vorrebbe con se a Ferrara, Domenico Germinale, Alessio Benedetti e Andrea Russotto.

CATANZARO - Oscar Brevi torna a far parlare di se sui tre colli. Come sappiamo non sarà più lui l'allenatore delle aquile giallorosse (guiderà la Spal), ma dal suo Catanzaro vorrebbe attingere per costruire la sua nuova squadra. Ai massimi dirigenti ferraresi avrebbe chiesto Domenico Germinale, Alessio Benedetti e Andrea Russotto.