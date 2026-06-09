La società giallorossa comunica l’addio dell’ormai ex dg e dà il benvenuto all’ex dirigente di Albinoleffe e Genoa, reduce da esperienze importanti nel massimo campionato svizzero

Il Catanzaro apre una nuova fase della propria organizzazione societaria e annuncia un avvicendamento ai vertici della struttura dirigenziale. Con una nota ufficiale, il club giallorosso ha comunicato la conclusione del rapporto professionale con il direttore generale Paolo Morganti e la contestuale nomina di Nicola Bignotti quale nuovo direttore generale.

Nel comunicato, la società ha voluto esprimere gratitudine nei confronti del dirigente uscente, sottolineando il contributo offerto nel corso della sua esperienza in Calabria. Il club ha infatti evidenziato come «la società giallorossa desidera ringraziare Morganti per il lavoro svolto con dedizione e competenza nel corso delle ultime due stagioni sportive, durante le quali ha contribuito al percorso di crescita e consolidamento del club».

Parole che certificano la chiusura di un percorso professionale caratterizzato da due annate intense, nelle quali il Catanzaro ha proseguito il proprio cammino di sviluppo e rafforzamento all'interno del panorama calcistico nazionale.

Contestualmente, la società ha annunciato l'arrivo di Nicola Bignotti, figura di comprovata esperienza nel management sportivo. Nel presentare il nuovo dirigente, il club ha ricordato come si tratti di un «dirigente di comprovata esperienza nel panorama calcistico nazionale e internazionale», forte di «oltre vent'anni di attività ai vertici di società professionistiche tra Italia e Svizzera».

Il percorso professionale di Bignotti attraversa realtà importanti del calcio italiano ed elvetico. Tra gli incarichi più significativi figurano quelli di direttore generale dell'Albinoleffe, in Serie B, dal 2008 al 2011, e del Genoa, in Serie A, dal 2012 al 2015. Successivamente ha maturato ulteriori esperienze con Lugano, Pavia e Chiasso, fino al più recente ruolo di chief operating officer dell'Yverdon Sport, club della massima serie svizzera.

La società ha inoltre evidenziato il patrimonio di competenze sviluppato dal nuovo direttore generale nel corso della sua carriera, sottolineando come abbia «maturato competenze trasversali nella gestione aziendale, nella pianificazione strategica, nell'organizzazione delle strutture sportive e nel coordinamento delle aree amministrative, commerciali e operative», distinguendosi «per capacità manageriali e visione progettuale».

Con l'ingresso di Bignotti, il Catanzaro punta dunque a rafforzare ulteriormente la propria struttura organizzativa, affidandosi a un profilo che vanta una lunga esperienza nel calcio professionistico internazionale.

La nota si conclude con il saluto ufficiale della società al nuovo dirigente: «La società rivolge a Nicola Bignotti il più caloroso benvenuto nella famiglia giallorossa e gli augura buon lavoro per questa nuova esperienza professionale».