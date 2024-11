Dopo la terza sconfitta di fila, la quinta in sei partite, il club giallorosso starebbe pensando ad un nuovo cambio in panchina. Ecco con chi...

Dici Messina e ti viene in mente la sonora sconfitta rimediata 24 ore fa. Dici Messina e i tifosi del Catanzaro si irrigidiscono come marmo. D'altronde i cinque kappaò in sei partite farebbero irrigidire chiunque. La terza sconfitta consecutiva con Somma in panchina non è andata proprio giù. Forse neppure al presidente Giuseppe Cosentino che starebbe pensando ad un nuovo cambio di staff tecnico.

La “Somma” in classifica con l’ex allenatore del Cosenza non è cambiata. E allora pronta una nuova rivoluzione. La terza in due mesi?

Forse no. O forse si. Di sicuro il Catanzaro si guarda intorno e pare abbia già contatto Vittorio Tosto e Valerio Bertotto, ironia della sorte, rispettivamente ex direttore sportivo e allenatore del Messina.

Due figure apprezzate da patron Cosentino. Saranno i quarti allenatori dell’anno? Attese novità.