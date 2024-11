Dopo il successo sul Monopoli ed il punto restituito dalla giustizia sportiva sui tre Colli è tornato alto l’entusiasmo. I playoff sono distanti tre lunghezze ma il calendario è terribile

Quattro passi in una volta. Tre sul campo, uno d’ufficio e a Catanzaro torna l’entusiasmo. La squadra di Pancaro, reduce dal successo di Monopoli e dalla vittoria del ricorso che ha cancellato il punto di penalizzazione vive il suo momento speciale che ha rilanciato le quotazioni del club giallorosso. Nonostante un calendario terribile. I punti in classifica adesso sono 36. Otto in più sulla zona che mette a rischio il posto nel prossimo torneo di Serie C e soltanto 3 in meno dai playoff. Tornati improvvisamente di moda tra le aquile. Che per Pancaro devono continuare a volare basso. Il futuro del Catanzaro per i tecnico giallorosso, come ribadito ai microfoni di LaC, passa necessariamente dalla salvezza.