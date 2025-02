Nel 24esimo turno del campionato di Serie B, il Catanzaro ha battuto 4-2 il Cesena tra le mura amiche del Ceravolo. Una partita giocata bene dalle Aquile e il merito è anche di mister Fabio Caserta che è sorridente in conferenza stampa nel post partita: «Sono fiero dei ragazzi, sono felice della prestazione. Ma il campionato non è finito, ora le prospettive si alzano, è un bel momento, però dobbiamo stare sempre attenti. Oggi infatti mi sono un po’ arrabbiato con i ragazzi per gli errori commessi e i gol presi».

Con questi 3 punti il Catanzaro si porta al quinto posto in classifica: «Fa piacere essere lì ma non mi fermo a guardala. Ci sono ancora tante partite, fa bene a tutti noi a tutto l’ambiente ma il campionato è ancora lungo»

Il primo gol dei giallorossi è arrivato da calcio d’angolo, a seguito di uno schema, il mister ha commentato: «Lavoriamo tanto sulle palle inattive. Spesso servono per sbloccare le partite».

Infine sui ragazzi che allena: «Credo nel gruppo. Dico spesso che faccio fatica nelle scelte iniziali perché i ragazzi si allenano sempre bene. Ad esempio La Mantia non giocava da tanto tempo e oggi ha fatto una bella prestazione. Abbiamo una squadra che gioca bene a calcio, quando ci sono giocatori così forti e le prestazioni ci sono, ti diverti e fai divertire».