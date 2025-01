VIDEO | L’allenatore giallorosso è intervenuto nella vigili del match valido per il 24esimo turno del campionato cadetto parlando anche della situazione in infermeria: «Situm e D’Alessandro sono rientrati ieri, Antonini da valutare»

Vincere per continuare il percorso intrapreso e per consolidare se non migliorare la posizione in classifica che al momento sorride. Con certezza staranno pensando a questo i giocatori del Catanzaro che domani pomeriggio alle 15 affronteranno il Cesena allo stadio Ceravolo.

Come dicevamo la classifica è positiva per le Aquile che stazionano in sesta posizione con 32 punti, in piena zona playoff. Mentre la formazione romagnola, neopromossa, sta facendo molto bene e insegue a sole due lunghezze di distanza. Una squadra ostica con la quale all’andata, in trasferta, il Catanzaro perse 2 a 0. Una delle tre gare che finora sono segnate come sconfitte nelle statistiche della stagione attuale per i giallorossi.

Questo lo sa bene mister Fabio Caserta che nella conferenza stampa della vigilia ha dichiarato: «Il Cesena, l'ho detto qualche mese fa, è una squadra che ha fatto e sta facendo un grande campionato, quindi continuo a dire che secondo me è una squadra che è da tenere molto in considerazione. Ci saranno delle difficoltà domani, noi dobbiamo essere molto bravi ad affrontarla bene. Sicuramente lavorare con l'entusiasmo va bene (il riferimento è alla scorsa vittoria contro il Brescia Ndr.), però non dobbiamo mai dimenticar qual è il nostro obiettivo, qual è il nostro credo. Domani sarà una gara difficile da affrontare contro una squadra che, come abbiamo detto, sta bene ed è anche in salute. Affronteremo la partita cercando di fare una grande prestazione».

Poi sulla situazione in infermeria l’allenatore giallorosso afferma: «Situm e D'Alessandro sono rientrati ieri, da valutare bene qualche acciaccato della partita con il Brescia, mi riferisco ad Antonini perché ha avuto un fastidio al flessore, è da valutare bene anche con lo staff sanitario se rischiare o meno, però ieri si è allenato con la squadra, sembra che vada tutto bene».

