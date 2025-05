Uno scontro diretto nel calcio e nello sport in generale ha sempre un grande fascino. Il Catanzaro affronterà il Cesena domani in uno stadio Ceravolo stracolmo di cuori giallorossi perché è una occasione particolare, chi vince passa il turno e vola in semifinale playoff e può continuare a sognare la Serie A. E proprio di sogni ha parato mister Fabio Caserta nella conferenza stampa della vigilia: «C’è poco da parlare, in questi momenti non esiste tattica, questa partite si preparano da sole. Ci vuole tanto cuore e la testa giusta per inseguire questo sogno».

Poi è entrato più nel dettaglio: «Il Cesena ha fatto un grandissimo campionato. Erano giunti quest’anno in Serie B e il loro obiettivo era mantenere la categoria, quindi non erano di certo i playoff quello che si aspettavano. Domani sarà una partita da affrontare con il piglio giusto: giochiamo davanti al nostro pubblico, con il vantaggio del campo e del doppio risultato, ma questo può essere anche un’arma a doppio taglio. La voglia di passare il turno deve essere la priorità. Non abbiamo mai avuto preferenze sull’avversario, perché chi arriva ai playoff ha comunque disputato un grande campionato». Così ha continuato l’allenatore giallorosso perché, grazie alla posizione conquistata al termine della stagione regolare (sesto posto), la sua squadra ha acquisito dei vantaggi. Il regolamento del primo turno dei playoff è particolare. In caso di pareggio al 90' si va ai tempi supplementari, ma qualora il pareggio dovesse persistere anche al termine dei 120 minuti, allora a passare il turno e qualificarsi sarà la squadra di casa.

Sulla formazione che scenderà in campo e sulla situazione infortuni il tecnico dice: «Compagnon non ci sarà. Valuteremo oggi Situm, ma le possibilità sono poche. D’Alessandro non ha il ritmo partita, però ha dimostrato che può darci una grossa mano anche entrando a gara in corso. Pagano è rientrato e sarà convocato: sta bene».

La conferenza stampa completa