I 2mila tifosi che hanno colorato di giallorosso il Tardini di Parma, in occasione del match andato in scena ieri, hanno accompagnato il Catanzaro in una vittoria che rimarrà negli annali del calcio che conta. Mai come in questo caso sono stati loro il 12esimo uomo. E sabato prossimo, in occasione della 32esima giornata di Serie B, nello scontro diretto d’alta classifica contro il Como al Ceravolo alle 16.15, è molto probabile che si verifichi l’ennesimo sold out di una stagione che ha ancora tante emozioni da regalare.

La società giallorossa ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso per l’incontro: «La vendita dei tagliandi inizierà alle ore 15:00 di oggi, martedì 02/04/2024, secondo le modalità operative riportate: on line su https://uscatanzaro1929.ticketone.it/catalog; rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale».

