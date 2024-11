Antonini segna il 2 a 2 ma viene pescato in fuorigioco di pochissimi centimetri. Comunque i giallorossi restano in quinta posizione in classifica con 52 punti

Una bella partita, equilibrata, piena di emozioni. Catanzaro-Como è terminata 2 a 1 per gli ospiti ma la squadra calabrese ha combattuto con le unghie e con i denti e nell’assalto finale aveva pure trovato il gol del pareggio con Antonini che però era in posizione di fuorigioco. Un primo tempo interpretato in maniera magistrale dalle Aquile che grazie a Vandeputte vanno sull’1 a 0. Poi nella ripresa Gabrielloni pareggia e Da Cunha segna il gol che vale la partita. Comunque i giallorossi restano in quinta posizione in classifica con 52 punti.

Primo tempo

Nei primi minuti buon ritmo di gioco con le due squadre si studiano a vicenda ma le occasioni pericolose scarseggiano da entrambe le parti. Ma proprio allo scoccare del decimo, a seguito di un’azione corale, Iemmello segna per i giallorossi ma la rete viene annullata per un’evidente e precedente fuorigioco di Biasci.

Ora il Catanzaro ci crede e due minuti dopo, sugli sviluppi di un corner, dopo una serie di batti e ribatti in area e una conclusione di Scognamillo respinta da Semper, la palla giunge a Veroli che a due passi dalla linea di porta conclude a botta sicura ma un difensore lombardo riesce a deviare prima che la sfera finisca in rete.

Ma al 20' il Ceravolo esplode. Vandeputte fa il diavolo a quattro sulla sinistra, tunnel a Iovine, entra in area e conclude. La palla viene deviata da Goldaniga e la traiettoria beffa Semper. Catanzaro 1, Como 0.

Ma il Como ci mette pochissimo a rispondere e nell’azione che segue Iovine crossa di prima e Cutrone colpisce di testa ma la palla s’infrange sul palo.

Al 38’ il Como va in gol con Cutrone ma anche in questo caso la bandierina dell’assistente si alza e il risultato resta invariato.

Dopo un minuto di recupero concesso dal direttore di gara il primo tempo termina con il Catanzaro in vantaggio 1 a 0 sul Como.

Secondo tempo

A inizio ripresa il Como prova a spingere ma si trova di fronte un Catanzaro che attende in maniera ordinata e si difende molto bene.

Ma al 56’, sugli sviluppi di un corner, le Aquile sono pericolose con Veroli che di testa non trova la deviazione vincente dopo una sponda di Iemmello.

Al 62' gli sforzi del Como vengono ripagati. Sala crossa in maniera indisturbata dalla sinistra e Gabrielloni, in tuffo colpisce di testa e trafigge Fulignati. Catanzaro 1, Como 1.

Al 67’ Iovine dalla destra crossa verso il secondo palo dove trova Cutrone che di testa trova nel mezzo Da Cunha che da due passi non sbaglia. Catanzaro 1, Como 2.

Nel finale un Catanzaro a trazione offensiva prova in tutti i modi a riportare il match in equilibrio e nei sei minuti di recupero finali succede di tutto. Il Catanzaro nell’assalto finale segna con Antonini di testa, su un clamoroso assist di Fulignati dalla trequarti, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di pochissimi centimetri.

Il tabellino

US CATANZARO 1929 (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; Sounas, Verna, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All.: Vivarini

COMO 1907 (4-2-3-1): Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal (Barba 46'), Sala; Braunoder, Abildgaard (Baselli 46'); Da Cunha, Cutrone, Strefezza; Gabrielloni. All.: Roberts.

ARBITRO dell'incontro: DI BELLO; assistenti: DEL GIOVANE – DEI GIUDICI; quarto ufficiale: LEONE; Var: DI MARTINO; Avar: SERRA

Ammoniti: Odenthal (Co).