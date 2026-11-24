Possibile spazio dal primo minuto per Mosti e Koffi. Le Aquile cercano punti preziosi al Romeo Menti per rilanciare la corsa salvezza
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Nemmeno il tempo di metabolizzare la splendida vittoria contro il Palermo che il Catanzaro torna in campo. Alle 19, allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia, le Aquile affronteranno la Juve Stabia nel turno infrasettimanale valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie B.
L'obiettivo degli uomini di Michele Mignani è dare continuità al successo ottenuto contro la capolista. I giallorossi, ancora ultimi in classifica a quota 9 punti insieme all'Empoli, hanno l'opportunità di agganciare proprio i campani, fermi a quota 12.
Complice il ravvicinato impegno, il tecnico genovese starebbe valutando qualche novità nell'undici titolare, pur confermando il 3-5-2. Mosti potrebbe rilevare Tchaouna a centrocampo, mentre Koffi insidia Iemmello per una maglia da titolare al fianco di Pecorino. Aperto anche il ballottaggio tra Giovane e Alesi.
Tra i giocatori a disposizione figura anche Federico Di Francesco. Resta invece indisponibile Simone Pafundi. Nessuno squalificato tra le Aquile, mentre Antonini è in diffida.
Sul fronte opposto, la Juve Stabia, reduce dalla sconfitta contro il Modena, deve fare i conti con diverse defezioni nel reparto arretrato, tra cui Bettella e Douglas. De Giorgio dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Maistro, Di Nardo e Sibilli a comporre il tridente offensivo.
A dirigere l'incontro sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini.
Juve Stabia-Catanzaro, le probabili formazioni
Juve Stabia (4-3-3): Vukovic; Maggioni, Baldi, Bellich, Ricciardi; Pierobon, Buglio, Kumi; Maistro, Di Nardo, Sibilli. All. De Giorgio.
Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Frosinini, Antonini, Imperiale; Candela, Mosti, Petriccione, Giovane, Dorval; Pecorino, Koffi. All. Mignani.
Arbitro: Zanotti di Rimini.
Assistenti: Fontani di Siena e Trinchieri di Milano.
Quarto ufficiale: Arena di Torre del Greco.
Var: Meraviglia di Prato.
Avar: Paganessi di Bergamo.