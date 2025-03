VIDEO | Manca sempre meno al fischio d’inzio della partita più importante per il calcio calabrese. Buone notizie dall’infermeria per mister Caserta. La gara in programma domenica pomeriggio alle 17.15 sarà arbitrata da Ghersini della sezione Aia di Genova

Per il derby di Calabria Catanzaro-Cosenza già diversi giorni fa avremmo potuto dare due notizie per certe, ma bisognava attendere l’ufficialità. La prima è quella riguardante i tifosi rossoblù che non potranno prendere parte alla sfida di ritorno tra le due compagini calabresi allo stadio Ceravolo. La seconda quella relativa al fatto che gli spati dell’ex militare saranno stracolmi di cuori giallorossi, in quanto ieri, dopo l’apertura dei botteghini alle 15 sono bastate poche ore per occupare i posti disponibili.

Sarà con certezza un derby diverso dai precedenti, la classifica parla chiaro e i pronostici sono tutti a favore della squadra giallorossa che orbita nella zona playoff, mentre la compagine rossoblù è il fanalino di coda.

Cresce l'attesa per il derby di Calabria tra Catanzaro e Cosenza che si affronteranno nel fine settimana prossimo. La città capoluogo si prepara a una gara importantissima che però non vedrà la partecipazione dei tifosi dei lupi sugli spalti.

Buone notizie per Caserta dall’infermeria giallorossa. L’esterno offensivo D’Alessandro è tornato ad allenarsi col gruppo dopo lo stiramento accusato un mesetto fa, però è da valutare la sua presenza in campo, mentre il difensore rivelazione di questa fantastica annata Federico Bonini, che ha accusato un fastidio muscolare durante una seduta di allenamento, sembra aver recuperato anche se il problema persiste, ma da quanto si apprende dovrebbe figurare nella lista dei convocati per il match più importante della stagione per l’intera Calabria. La gara che chiuderà il 30esimo turno del campionato di Serie B domenica pomeriggio alle 17.15 sarà arbitrata da Davide Ghersini della sezione Aia di Genova.