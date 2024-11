Una nuova rimonta al Ceravolo per il Catanzaro che nell’andata della semifinale playoff ha pareggiato 2 a 2 con la Cremonese. Un secondo tempo al cardiopalma dove le Aquile grazie a Biasci e Brignola riescono ad agguantare il pari. L’allenatore giallorosso Vincenzo Vivarini, intervenuto nella conferenza stampa post partita, ha dichiarato: «Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Era importante fare la prestazione, loro sono una grande squadra e lo hanno dimostrato. Abbiamo visto la loro forza, ma noi abbiamo dimostrato che ci siamo. Cuore, grinta e tante idee importanti. Ciò ci dà fiducia per la gara di ritorno».

«Abbiamo sofferto, ma il primo gol glielo abbiamo regalato - ha affermato Vivarini -. Fulignati non ha fatto grandi parate. L’importante è elogiare la squadra e il pubblico, quel gol non è stato un caso. Anche sul 2 a 0 lo stadio ha applaudito, quello ci ha dato una spinta in più. Con questa voglia e rabbia ce la andremo a giocare sicuramente a Cremona».

«Noi leggiamo gli avversare e ci adattiamo. Oggi ci abbiamo messo un po’ troppo a leggere le situazioni e non siamo riusciti a far soffrire gli avversari - ha continuato il mister -. La squadra comunque è rimasta tonica, viva. Ciò fa accrescere in noi stessi la convinzione di potercela fare».

«Dopo la gara col Brescia, Brignola e Donnarumma hanno avuto iniezione di fiducia e oggi hanno riconfermato quello di cui sono capaci. Ma i complimenti vanno fatti a tutti», ha concluso Vivarini.