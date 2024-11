Una sconfitta che fa male per come è maturata. Il Catanzaro perde 2 a 1 contro la corazzata Cremonese, un risultato che ci può stare visto il valore dell’avversario ma, per quanto visto in campo, il pareggio sembrava fosse il risultato più giusto. Il primo tempo è nettamente a favore degli ospiti che vanno subito in gol con Castagnetti ma al 28’ Compagnon risponde per i giallorossi. Poi nella ripresa le Aquile fanno meglio non trovando però la via del gol. E a due minuti dal 90’ la beffa con il gol di Barbieri che consegna la vittoria alla Cremonese. Le Aquile restano a 6 punti in classifica.

Primo tempo

1' - Dopo un minuto di silenzio in ricordo del compianto Totò Schillaci la Cremonese-Catanzaro ha inizio.

5' - Gol della Cremonese. Sugli sviluppi di un corner Castagnetti dalla destra conclude a rientrare verso il secondo palo, la palla assume una traiettoria strana e l'estremo difensore giallorosso Pigliacelli non riesce a intervenire. Catanzaro o, Cremonese 1.

12' - Il Catanzaro non ci sta e risponde con Iemmello che viene servito in area da Bonini che aveva saltato l'uomo sulla sinistra, il numero nove controlla e tira verso il palo più vicino ma la sfera esce di pochissimo.

28' - Gol del Catanzaro. Situm viene lanciato da Iemmello sulla destra, corre ed entra in area, serve sulla corsa Compagnon che fa un passo e conclude in diagonale rasoterra bruciando Fulignati sul tempo: Catanzaro-Cremonese 1-1.

35' - La partita prosegue con una Cremonese sicuramente più propositiva in attacco ma che non crea particolari problemi alla difesa giallorossa.

45 + 1 - Dopo un minuto di recupero la prima frazione di Catanzaro-Cremonese termina 1 a 1.

Secondo tempo

46'- Riparte Catanzaro-Cremonese. Battono i grigiorossi.

48' - Catanzaro pericoloso da calcio d'angolo. Antonini stacca di testa nel cuore dell'area ma non colpisce abbastanza forte e Fulignati para facilmente.

55' - Il Catanzaro sembra avere un piglio diverso in questa ripresa. gestisce bene senza pero fare male.

71' - Catanzaro nuovamente pericoloso con Pagano che, dopo un'azione gestita magistralmente dai compagni, arriva la tiro dal limite. La conclusione è di poco larga.

76' - Aquile ancora vicine al gol. Pittarello lanciato direttamente da Pigliacelli controlla bene, entra in area e conclude, Fulignati interviene in qualche modo ma poi l'assistente alza la bandierina.

85' - Forcing finale delle Aquile che in più occasioni si portanon nei pressi dell'area dei grigiorossi. Pittarello combatte e conquista un paio di calci piazzati che però non portano alla finalizzazione.

88' - Gol della Cremonese. Nel miglior momento del Catanzaro, con un lancio lungo da centrocampo gli ospiti trovano Jhonsen che controlla e serve il Barbieri che da due passi non sbaglia. Dopo un check al Var l'arbitro convalida la rete.

90+6' - Nel finale nulla da sewgnalare e dopo sei minuti di recupero Catanzaro-Cremonese termina 2 a 1 per i grigiorossi.

Il tabellino