Il match della 34esima giornata vedrà i giallorossi ricevere l'ulteriore abbraccio del Ceravolo e il trofeo per la vittoria del campionato. In casa pescarese, invece, si cercano punti per il terzo posto. Fischio d'inizio alle 14.30

Il Ceravolo si prepara alla festa. Il match della 34esima giornata del campionato di Serie C tra il Catanzaro e il Pescara ha veramente poco valore per la classifica, soprattutto per quanto riguarda i giallorossi che, domenica scorsa, hanno festeggiato a Salerno la matematica vittoria del torneo. Sponda abruzzese, invece, c'è da consolidare il terzo posto, importante in ottica play off. All'andata il Catanzaro vinse in trasferta con un netto 3-0.

La gara tra Aquile e Delfini si giocherà sotto lo sguardo del presidente della Lega Pro Matteo Marani, che al termine dell'incontro consegnerà al Catanzaro il trofeo per la vittoria del campionato.

Catanzaro e Pescara saranno di fronte per la 24esima volta nella loro storia, con un bilancio che vede i giallorossi con 13 vittorie e 30 reti fatte, contro le 7 e i 21 gol segnati dai biancoazzurri, 3 i pareggi.

«Sarà una giornata di festa, ma quando si dovrà giocare daremo il meglio», ha detto in conferenza stampa il tecnico giallorosso Vincenzo Vivarini. Il Catanzaro di sicuro vorrà ben figurare nonostante la gara contro il Pescara arriva al culmine di una settimana di festeggiamenti per il salto di categoria. La formazione giallorossa, però, dopo aver trionfato cercherà di conquistare altri record e, soprattutto, di vincere ancora (come sempre fatto in questa stagione) al Ceravolo. Iemmello e compagni, poi, hanno nel mirino i 100 punti in classifica (al momento sono 86) e le 100 reti totali (al momento sono 88).

Il Pescara di Zeman proverà a giocare la gara perfetta per uscire almeno imbattuto. Il tecnico pescarese ha presentato il match nella consueta conferenza stampa: «Il Catanzaro ha ammazzato il campionato. Loro non hanno punti deboli, ma noi dovremo provare a fare la nostra partita e a cercare di ottenere un risultato positivo. Clima di festa? Me lo auguro, ma non credo che poi in campo sarà così. Noi però dobbiamo pensare a fare la nostra partita. Ho notato dei passi avanti nella squadra. Spero si vedano in campo. Il terzo posto? Siamo favoriti perché abbiamo due punti di vantaggio, ma dovremo giocare una gara in più in trasferta». Nel Pescara mancheranno domani al "Ceravolo" Gyabuaa e Cancellotti.

La direzione arbitrale

A dirigere l'incontro tra Catanzaro e Pescara sarà Maria Marotta della sezione di Sapri, coadiuvata dagli assistenti Emanuele De Angelis di Roma 2 e Marco Lencioni di Lucca, mentre IV Uomo sarà Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-5-2) : Fulignati; Martinelli, Brighenti, Scognamillo; Situm, Sounas, Ghion, Verna, Vandeputte; Biasci, Iemmello

PESCARA (4–3-3) : Plizzari; Crescenzi, Brosco, Mesik, Milani; Rafia, Palmiero, Kraja; Merola, Lescano, Kolaj