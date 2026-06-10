Entrano nel vivo i lavori di ammodernamento dello stadio Ceravolo di Catanzaro. Nel pomeriggio di oggi al via il primo lotto di interventi finanziato con un milione di euro di fondi Pnrr, che riguarda lo smontaggio integrale della copertura della tribuna e il rifacimento della sezione centrale della struttura, lunga circa 20 metri.

L’intervento interesserà l’intera copertura della tribuna, composta dalle sezioni est, ovest e centrale. Le operazioni di smantellamento saranno eseguite dalla ditta Scutieri e rappresentano il primo passo concreto del cantiere destinato a ridisegnare uno degli impianti simbolo del calcio calabrese.

Parallelamente prosegue l’iter per il secondo e più consistente lotto di lavori, finanziato con circa 9 milioni di euro. Gli interventi riguarderanno il rifacimento della Curva Massimo Capraro, la restante parte della copertura della tribuna e i collegamenti tra i due settori. La ditta Mirabelli sarà incaricata delle opere relative alla curva.

Entro il 14 giugno è prevista la consegna di uno stralcio del progetto esecutivo relativo alla demolizione della Curva Capraro. Una scelta studiata per accelerare il cronoprogramma e consentire l’avvio immediato delle opere senza attendere il completamento dell’intera progettazione esecutiva.

«Entro il 14 arriverà lo stralcio del progetto esecutivo della demolizione della curva proprio per non perdere il tempo più lungo legato ai circa 30 giorni necessari per la progettazione complessiva. Nel frattempo si procederà con la demolizione della curva e, contestualmente, arriverà anche il progetto esecutivo delle restanti opere, cioè la copertura della restante parte della tribuna e il rifacimento della curva. È tutto coordinato per non perdere neanche un attimo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pasquale Squillace.

L’amministrazione comunale procederà quindi alla validazione degli elaborati entro pochi giorni, con l’obiettivo di avviare i lavori già dal 16 giugno. Le attività sulla curva e sulla tribuna procederanno in maniera contestuale, grazie a una programmazione condivisa tra le imprese coinvolte, così da accelerare i tempi di realizzazione. L’obiettivo dell’amministrazione di Catanzaro è quello di dare avvio già dalla prossima settimana alle operazioni di demolizione della Curva Capraro, che sarà completamente ricostruita e porterà la propria capienza a 4.750 posti.

«Le procedure stanno andando avanti senza ostacoli burocratici e con un ottimo coordinamento tra il responsabile unico del procedimento e le ditte coinvolte», aggiunge Squillace, sottolineando come il Rup svolga quotidianamente call operative con progettisti e imprese per monitorare l’avanzamento delle attività e garantire il rispetto del cronoprogramma. Una volta completata questa prima fase, si procederà con il rifacimento e la copertura totale della tribuna, intervento ritenuto strategico per migliorare funzionalità, sicurezza e comfort dell’impianto. L’obiettivo finale è consentire al Ceravolo di compiere un significativo salto di qualità sotto il profilo infrastrutturale e dell’accoglienza degli spettatori.