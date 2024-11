Il forte centrocampista belga in questo inizio da favola della squadra giallorossa è il capocannoniere con 4 reti. Ieri ha segnato il gol che ha aperto il netto 3-0 al Ceravolo con il Feralpisalò

«È stato importante riuscire a vincere un’altra gara. Stiamo dando continuità, i risultati stanno arrivando ma dobbiamo rimanere concentrati e cercare di affrontare al meglio ogni partita». Al momento Jari Vandeputte è il miglior marcatore del Catanzaro con 4 reti realizzate in gare ufficiali, ieri, nel match contro la Feralpisalò terminato con il risultato di 3 a 0 per i giallorossi è stato lui a sbloccare la partita. L’esterno belga, nella conferenza stampa post partita ha dichiarato di voler arrivare in doppia cifra ma «se segnano gli altri va bene lo stesso, l’importante è vincere».

«I compagni mi aiutano sempre – ha continuato Vandeputte - e se riesco ad incidere in questo modo è anche grazie a loro. Sono contento di poter dare il mio contributo: spero di poterlo fare ancora per squadra, società e tifosi». Poi un approfondimento sul cambio di posizione, il cambio di fascia avvenuto ormai due anni fa che «ha inciso molto sulla mia carriera calcistica».

La conferenza stampa integrale