Un pareggio che vale soprattutto per il morale e per la risposta caratteriale arrivata dopo una settimana complicata. Pietro Iemmello analizza così il 2-2 conquistato dal Catanzaro sul campo del Verona, sottolineando l'atteggiamento mostrato dai giallorossi dopo la pesante sconfitta interna contro il Mantova.

«È stata una partita di carattere, anche perché venivamo da una settimana non facile e da una partita brutta, onestamente», ammette il capitano giallorosso al termine della sfida del Bentegodi.

Per Iemmello, al di là delle difficoltà incontrate durante i novanta minuti, la squadra ha saputo reagire e portare a casa un risultato importante contro un avversario di valore.

«Oggi ci portiamo a casa il carattere e l'atteggiamento, perché comunque pareggiare a Verona, prima della partita, sarebbe stato qualcosa di guadagnato e lo è anche adesso. Il Verona nel primo tempo ha spinto tanto, così come all'inizio del secondo, però secondo me la squadra ha retto bene».

Il capitano evidenzia soprattutto la capacità del gruppo di rimanere in partita anche nei momenti più complicati: «Abbiamo combattuto su ogni pallone e penso che alla fine ci portiamo a casa un pareggio che dà sicuramente fiducia».

«Speriamo sia la svolta per ripartire»

Il risultato del Bentegodi potrebbe rappresentare un punto di partenza per il Catanzaro, ancora alla ricerca della necessaria continuità in campionato. Iemmello, però, invita a mantenere alta la concentrazione, evitando di considerare il pareggio come la soluzione a tutti i problemi.

«Lo diciamo anche dopo la Carrarese. Dobbiamo solamente stare concentrati e mantenere l'atteggiamento di oggi, perché sicuramente c'è tanto da migliorare».

La strada, dunque, resta quella del lavoro quotidiano, partendo dalla determinazione mostrata contro il Verona.

«Ci teniamo questo atteggiamento e speriamo che sia la svolta per ripartire», conclude Iemmello.

Parole che fotografano il momento del Catanzaro: una squadra ancora in difficoltà sul piano dei risultati, ma che al Bentegodi ha ritrovato almeno quella combattività mancata nella precedente uscita contro il Mantova.