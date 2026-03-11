Una striscia positiva, che ha portato 17 punti, costruita con regolarità, equilibrio e identità di squadra. Ora arriva il test contro il Padova, occasione per allungare ancora e consolidare l’entusiasmo

Il Catanzaro continua a correre e lo fa con numeri che parlano da soli. I giallorossi sono imbattuti da sette giornate di Serie B, frutto di cinque vittorie e due pareggi, per un totale di 17 punti conquistati. Il rendimento della squadra di Alberto Aquilani emerge anche nei dettagli: 17 gol segnati e appena 8 subiti. Una combinazione di efficacia offensiva e solidità difensiva che permette ai giallorossi di restare saldamente nelle zone alte della classifica.

E c’è un dato che racconta meglio il momento magico di Iemmello e compagni: considerando solo le ultime sette giornate, il Catanzaro sarebbe primo in classifica. Alle spalle dei giallorossi si piazzano Monza, Palermo e Venezia, distanti appena un punto, mentre il Frosinone inseguirebbe a cinque lunghezze. Un autentico attestato di forma e continuità.

Il successo del Catanzaro non è casuale. Settimana dopo settimana, la squadra ha trovato identità, fiducia e continuità. I giallorossi segnano con regolarità, gestiscono meglio le partite e mostrano una maturità crescente in tutte le fasi del gioco. Il prossimo banco di prova sarà lo stadio Euganeo, dove il Catanzaro affronterà il Padova, squadra solida che attualmente occupa il decimo posto. Una sfida delicata in una zona della classifica dove ogni punto conta e la competizione è serrata.

Per i giallorossi sarà l’occasione per confermare il periodo d’oro e, soprattutto, per provare ad allungare una striscia positiva che sta alimentando entusiasmo e ambizioni. In Serie B, la continuità resta la chiave: e il Catanzaro sembra avere tutte le carte in regola per continuare a stupire.