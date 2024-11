Per far sì che la gara si svolga in sicurezza, sono state previste restrizioni per la tifoseria ospite. Ecco i dettagli

Secondo il Gruppo operativo di sicurezza, Catanzaro-Juve Stabia - in programma alle 20:30 del 25 agosto - è partita a rischio. Ciò significa che – per far sì che l’evento si svolga in totale sicurezza – sono previste alcune misure organizzative.

Innanzitutto, la vendita dei tagliandi per i residenti in provincia di Napoli è riservata esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società “Società Sportiva Juve Stabia”. Inoltre, solo i possessori originali potranno utilizzare i biglietti una volta recatisi al tornello. Oltre a ciò, verranno rafforzati il servizio il stewarding e le misure di prefiltraggio all’ingresso dello stadio.

Infine, come emerge da una nota presente sul sito ufficiale del Catanzaro, «la Questura del capoluogo invita i tifosi campani a radunarsi, a partire dalle ore 17:30, nell’area esterna della stazione ferroviaria di Catanzaro, in località Germaneto. Lungo il tragitto sarà predisposta un’adeguata cartellonistica per raggiungere il luogo di ritrovo. I tifosi ospiti saranno scortati, su apposite navette, presso lo stadio. Si comunica inoltre che l’area di parcheggio sarà vigilata».