Il pareggio numero 10 per il Catanzaro arriva tra le mura amiche del Ceravolo contro il Mantova nel match valido per il 14esimo turno di Serie B. A inizio primo tempo gli ospiti vanno in vantaggio con Bragantini, poi Iemmello riporta in equilibrio il match al 26esimo e le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1. Nella ripresa il Mantova resta in 10 a causa dell’espulsione di Cella ma anche con l’uomo in meno riescono a sfruttare una ripartenza con Bragantini che firma la doppietta personale. Poi però il neoentrato Buso, al primo pallone toccato segna il gol del definitivo 2 a 2. Ora le Aquile hanno 16 punti e stazionano in 11esima posizione.

Primo tempo

La prima azione pericolosa della partita la creano gli ospiti che al quarto minuto conquistano palla poco dopo la metà campo e partono in contropiede sulla sinistra. In area si fa trovare pronto Bragantini che però non trova la porta.

Il Mantova parte alla grande e la difesa giallorossa al 6’ pasticcia. Scognamillo e Pigliacelli non si intendono e la sfera resta pericolosamente in area dove si fa trovare presente Bragantini che questa volta non sbaglia. Catanzaro 0, Mantova 1.

Partita vivacissima. Non passano neanche tre minuti e il Catanzaro pareggia con Seck, ma l’arbitro dopo un breve check al Var annulla per una precedente posizione di fuorigioco di Biasci.

Al 17’ Catanzaro di nuovo pericoloso con Biasci di testa che, servito magistralmente da Ceresoli dalla sinistra, non trova la porta per pochissimo.

Al 26’ però gli sforzi dei giallorossi vengono ripagati. Fallo laterale nei pressi del lato corto dell’area di rigore di Brighenti che trova Seck, il 29 giallorosso controlla e crossa verso il cuore dell’area di rigore dove c’è Iemmello che combatte con Redolfi, il difensore del Mantova nell’anticipo tocca il pallone quel tanto che basta per beffare Festa. Sulla traiettoria decisiva c’è una deviazione del capitano giallorosso e la rete gli viene assegnata. Catanzaro 1, Mantova 1.

La partita prosegue con il Catanzaro votato all’attacco che cerca di trovare il gol del vantaggio. Al 38’, Iemmello, sugli sviluppi di un corner battuto dalla destra, stacca solo di testa, ma la traiettoria del pallone, dopo la deviazione del 9 giallorosso, è alta.

Dopo tre minuti di recupero il primo tempo di Catanzaro-Mantova termina 1 a 1.

Secondo tempo

Nei primi cinque minuti si conta un’azione pericolosa a testa. A inizio ripresa Mensha, marcato da Brighenti in area, riesce a girarsi con un gioco di prestigio ma Pigliacelli, anche se da distanza molto ravvicinata riesce a intervenire. Poi al 5’ Seck si fa tutta la metà campo palla al piede sulla destra e nei pressi del limite dell’area di rigore serve Iemmello dall’altra parte che ci prova di prima intenzione ma la conclusione è alta e di tanto.

Al 60’ Cella interviene a forbice su Seck che rimane a terra dolorante. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso diretto.

Al 63’ Pontisso ci prova direttamente con un calcio di punizione battuto dal limite dell’area, la palla però colpisce in pieno la traversa.

Ma un minuto dopo con un contropiede fulminante gli ospiti vanno in gol. Fiori serve Bragantini sulla corsa, il 30 biancorosso supera in velocita Bonini e trafigge Pigliacelli. Catanzaro 1, Mantova 2.

Dopo la roulette dei cambi un Catanzaro super offensivo. E proprio dalla panchina arriva il gol del pareggio. Buso al primo pallone giocato, dopo un errore del difensore biancorosso Brignani, si prende la sfera e con una conclusione a giro rasoterra mette la palla in rete. Al 79’ Catanzaro-Mantova 2 a 2.

All’82’ Catanzaro pericolosissimo con Pittarello che di prima intenzione al volo, su un assist di D’Alessandro, colpisce, ma la palla è alta.

Nei sei minuti di recupero concessi dall’arbitro il Catanzaro cerca la rete della vittoria che però non arriva e la partita termina 2 a 2.

Il tabellino

Catanzaro 3-5-2: Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Ceresoli (D’Alessandro 69’), Koutsoupias (Coulibaly 58’), Pompetti (Buso 78’), Pontisso (Petriccione 78’), Seck; Biasci (Pittarello 58’), Iemmello. All: Fabio Caserta. A disp: Dini, Turicchia, Compagnon, Petriccione, Brignola, Pagano, Buso, D’Alessandro, Volpe, Coulibaly, Cassandro, Pittarello.

Mantova 3-4-2-1: Festa; Brignani (, Redolfi (Cella 29’), Solini; Radaelli (Maggioni 75’), Trimboli, Artioli (Wieser 76’), Bragantini (Fedel 75’); Mancuso (De Maio 63’), Fiori; Mensah. All: Davide Possanzini. A disp: Sonzogni, Botti, Bani, Debenedetti, Wieser, Galuppini, Fedel, Panizzi, Maggioni, Cella, Aramu, De Maio.

Arbitro: Monaldi. Assistenti: Ricciardi- Regattieri. 4° ufficiale: Vergaro. Var: Nasca. Avar: Pagnotta.

Ammoniti: Scognamillo (C), Solini (M), Koutsoupias (C), Trimboli (M), Fiori (M), De Maio (M), Iemmello (C), Brighenti (C), Mensha (M).

Espulso: Cella (M)