Gli uomini di Vivarini vincendo 3 a 0 volano a +16 sul Crotone secondo in quanto i pitagorici hanno pareggiato in trasferta ad Andria. E già domenica 19 marzo potrebbe arrivare il salto diretto in cadetteria

L’attesa sta per terminare: Il Catanzaro a un soffio dalla Serie B. In un Ceravolo da brividi le aquile stendono il Moterosi Tuscia nella 32esima partita del girone meridionale di Serie C con un netto 3 a 0. Scognamillo apre le marcature a fine primo tempo, poi capitan Martinelli poco dopo il fischio d’inizio della ripresa e Vandeputte (migliore in campo ndr.) per far partire la festa che, con molta probabilità, culminerà domenica prossima.

Gli uomini di Vivarini volano a +16 sul Crotone secondo, in quanto i pitagorici hanno pareggiato in trasferta ad Andria. E nel prossimo match basta che i giallorossi facciano copia-incolla del risultato degli squali per avere la matematica. Comunque con una vittoria contro la Gelbison domenica 19 marzo il Catanzaro sarebbe già in Serie B.

Primo tempo

In un Ceravolo bollente, inizia Catanzaro-Monterosi. All’8’ la prima occasione delle aquile. In contropiede Vandeputte si fa 60 metri palla al piede, allunga la corsa e salta l’ultimo difensore della formazione laziale, entra in area e serve Biasci in mezzo che lo aveva seguito per tutta l’azione. Il 28 giallorosso però conclude di prima intenzione, basso, con il piattone. Il tiro è troppo largo e si perde sul fondo. Poi Brignola ci prova al 17’ ma la conclusione a giro verso il secondo palo, da dentro l’area, è troppo alta.

Sempre le aquile, con Iemmello, al 21’ sfiorano il vantaggio. Il bomber giallorosso si divora un gol a porta vuota. Biasci serve Sounas per vie centrali che arrivato a tu per tu con Forte, invece di tirare, seve il 9 leggermente defilato che però manda la palla sul fondo. Al 24’ ci riprova Vandeputte, ma sulla sua conclusione il portiere ospite si allunga e devia in corner.

Al 36’ primo squillo del Monterosi. Parlati entra in area e semina un po’ di scompiglio, però si allunga troppo la palla e interviene il capitano giallorosso Martinelli, la respinta vien sporcata da un tocco dello stesso attaccante biancorosso e arriva dalle parti di Fulignati che blocca in comodità a terra.

Al 42’, però, il Catanzaro passa meritatamente in vantaggio. La traiettoria del corner battuto dalla destra da Vandeputte culmina nel cuore dell’area dove Martinelli spizza, la palla flotta verso il secondo palo e Scognamillo di testa spinge la sfera oltre la linea. Catanzaro 1, Monterosi 0. Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

Pronti via il Catanzaro raddoppia, con un altro difensore, con il capitano. Sempre da un corner battuti dalla destra, sempre di testa, Martinelli sbuca dalle retrovie e con uno stacco imperioso trafigge Forte. Al 51’ Catanzaro-Monterosi 2 a 0.

Apoteosi al Ceravolo. Dopo 10 minuti Vandeputte cala il tris. Il belga sfugge come un lampo alla difesa della squadra laziale su una palla vagante sulla trequarti, fa tre passi per entrare in area e da posizione leggermente defilata con un sinistro preciso, rasoterra, manda la palla in buca d’angolo.

Curcio cerca gloria nel finale con una botta centrale su una punizione battuta dalla trequarti, ma Forte para. E Dopo 3 minuti di recupero, Catanzaro-Monterosi termina 3 a 0.