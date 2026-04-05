Dopo la sosta, riparte il campionato di Serie B e lunedì di Pasquetta, al “Ceravolo”, è in programma la sfida tra Catanzaro e Monza. I giallorossi ripartono con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle la sconfitta di Cesena, arrivata dopo otto risultati utili.

Alla vigilia, il tecnico Alberto Aquilani non nasconde le difficoltà dell’impegno: «Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, molto strutturata in tutti i reparti. Per noi sarà un test di crescita, un banco di prova importante per misurarci con questo livello. Dovremo scendere in campo con grande umiltà, sapendo che servirà attenzione e sacrificio in ogni momento, ma anche con la consapevolezza delle nostre qualità per cercare di fare sempre la nostra gara».

Tornando sulla gara di Cesena, Aquilani evidenzia come l’analisi con la squadra sia stata approfondita, tra aspetti positivi e margini di miglioramento. In particolare, sottolinea che il dato più evidente riguarda l’intensità: «Quando cala, sia sul piano fisico che mentale – ha commentato – il rischio è quello di compromettere il risultato. Per questo è necessario compiere un ulteriore passo avanti in questo finale di stagione».

Sull’assenza di Pietro Iemmello, il tecnico ribadisce che si tratta di un giocatore importante «dentro e fuori dal campo, un leader dello spogliatoio». Tuttavia, pur riconoscendo il peso della sua mancanza, si dice fiducioso nelle alternative a disposizione, convinto che il gruppo saprà rispondere con una prestazione di livello, anche con caratteristiche diverse.

Tornando alla sfida contro il Monza, Aquilani preferisce concentrarsi sulle opportunità offerte dalla gara: «È un test impegnativo che può dare consapevolezza e forza. Il Catanzaro deve ricordare il proprio percorso e il proprio valore, trovando fiducia anche nel fatto di giocare in casa, con il sostegno dei tifosi».

Infine, parole positive per i calciatori impegnati con le rispettive nazionali di categoria: «L’esperienza internazionale è motivo di orgoglio e crescita. I giocatori convocati – conclude il tecnico – sono tornati motivati e pronti a dare un contributo importante in termini di energia e concentrazione».