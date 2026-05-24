Mancano ancora tre ore al fischio d’inizio di Catanzaro-Monza, ma attorno al Ceravolo l’atmosfera è già quella delle grandi occasioni. Sciarpe al vento, bandiere giallorosse e cori che risuonano lungo i viali dello stadio accompagnano l’attesa di una città intera che sogna una serata speciale. Tra entusiasmo, emozione e ricordi, i tifosi si stringono attorno alla squadra con fiducia e orgoglio.

«Dura, ma la viviamo con tranquillità e serenità. Se giochiamo come abbiamo fatto con il Palermo, ce la possiamo fare tranquillamente. Non ci muoviamo per nessuno», racconta un tifoso pochi minuti prima di entrare nell’area dello stadio.

C’è anche chi non ha paura di sbilanciarsi sul risultato finale: «Un 3-0 secco, con fiducia».

E l’entusiasmo cresce con il passare delle ore. «È già caldissima. C’è stato qualche problema con i biglietti, ma l’entusiasmo è enorme. Vediamo come va, ma io resto sul 3-0», dice sorridendo un altro sostenitore giallorosso.

Per molti, però, il traguardo raggiunto dal Catanzaro va oltre il singolo risultato. «Quello che meritavamo lo stiamo vivendo. Per me la vera finale è stata quella di Palermo. Adesso ci prendiamo quello che viene, ma c’è solo il Catanzaro».

Fuori dal Ceravolo si respira un clima di appartenenza e identità ritrovata. «Bellissima, perché finalmente abbiamo ripreso la nostra identità calcistica, la nostra padronanza del calcio catanzarese. In Calabria ci sono rivalità, certo, ma anche rispetto».

Tra una foto e un coro, il messaggio resta uno soltanto: «Forza Catanzaro, sempre».

E c’è chi porta nel cuore una storia lunga decenni: «La prima partita che vidi fu in Serie A, Catanzaro-Avellino, nell’84. Un’emozione che porto ancora dentro».

Tre ore prima della partita, il Ceravolo è già pieno di passione. E la sensazione, tra i tifosi giallorossi, è che comunque vada sarà una serata da ricordare.