Il numero 23 dei giallorossi costretto a saltare la sfida di sabato in Liguria. Mano pesante della giustizia sportiva sul Palermo a causa dei petardi e dei fumogeni lanciati in campo dai sostenitori rosanero dal settore ospiti del Ceravolo

Sono state pubblicate sul sito ufficiale della Lega Serie B le decisioni e i provvedimenti del giudice sportivo. Nella scorsa giornata di campionato, le numero 22, il calciatore del Catanzaro Nicolò Brighenti ha collezionato la quinta ammonizione durante la sfida giocata al Ceravolo contro il Palermo. Per il difensore giallorosso, quindi, scatta la squalifica che lo costringerà a saltare la sfida in Liguria contro lo Spezia in programma alle ore 14 di sabato 3 febbraio.

Tra i calciatori a disposizione di mister Vincenzo Vivarini resta diffidato invece l'esterno belga Jari Vandeputte, che alla prossima ammonizione dovrà scontare un turno di stop.

La sfida tra il Catanzaro è il Palermo ha lasciato strascichi anche per quanto accaduto dal settore ospiti dello stadio Ceravolo. La giustizia sportiva ha infatti sanzionato con una multa da 15mila euro la società siciliana «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi e quattro fumogeni, sul terreno di giuoco un fumogeno che, al 9° del primo tempo, costringeva l’arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto ed infine lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria».