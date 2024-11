L'allenatore dei giallorossi ha incontrato i giornalisti al termine del match contro i siciliani: «Purtroppo contro squadre del genere devi essere bravo a non concedere nulla»

Catanzaro-Palermo, match d’anticipo della 22esima giornata del campionato di Serie B, è terminato 1 a 1. Una gara in cui lo spettacolo è mancato e anche il gioco, da entrambe le parti. Mister Vivarini, intervenuto in conferenza stampa, ha così commentato la prestazione dei suoi uomini: «Una partita giocata bene sia da parte loro che da parte nostra. Nel primo tempo non abbiamo rischiato praticamente niente. La squadra ha dimostrato comunque grande applicazione e capacità di lottare contro una squadra forte. Un peccato il primo quarto d’ora del primo tempo, siamo stati un po’ disattenti. Il pareggio ci sta tutto».

Poi l’allenatore entra più nel particolare riguardo la prestazione: «Noi sul gol preso, abbiamo sbagliato l’uscita alta a Gómez. Perdere campo contro una squadra come il Palermo è pericoloso. Purtroppo contro squadre del genere devi essere bravo a non concedere nulla. È comunque una partita che ci da slancio e fa bene per il morale».

«Nelle altre partite non abbiamo fatto il nostro gioco, dobbiamo giocare in verticale ma oggi c’è mancata un po’ di profondità e concretezza. Ma davanti avevamo comunque dei difensori molto forti», ha continuato Vivarini.

Pompetti sicuramente il migliore dei giallorossi: «Ci voleva energia in mezzo al campo, ha fatto bene ed è riuscito a entrare nella partita. Lui ha grandi qualità ed ha fatto una grande prestazione. Abbiamo bisogno di tutti».