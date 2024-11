Non proprio una bellissima partita quella andata in scena al Ceravolo. La situazione in classifica resta invariata in quanto i giallorossi occupano la settima posizione con 34 punti

Non proprio una bellissima partita quella andata in scena allo stadio Nicola Ceravolo tra Catanzaro e Palermo. Un pareggio (1 a 1) che comunque accontenta un po’ tutti in quanto, da quello che si è visto in campo, le due squadre hanno principalmente pensato a non perdere. I padroni di casa passano in vantaggio nella prima frazione di gioco graie a Biasci, poi a inizio ripresa Segre di testa riporta in equilibrio il match. La situazione in classifica resta invariata in quanto i giallorossi occupano la settima posizione nel campionato di Serie B con 34 punti.

Catanzaro-Palermo: primo tempo

Gli ospiti partono bene e all’8’ sono pericolosi con Soleri che, trovato in profondità per vie centrali entra in are e conclude basso verso il primo palo, ma Fulignati è reattivo e con il piede devia in corner. Partita un po’ spenta. Le due squadre pensano più a non prendere gol che a farli, dopo 20 minuti di gioco nessuna azione degna di nota.

Al 25’ primo squillo dei giallorossi con Veroli che trovato nel cuore dell’area colpisce di prima intenzione di testa, ma la conclusione è larga. Al 28’ le Aquile, però, passano in vantaggio. Pompetti batte una punizione dalla sinistra, la traiettoria è lunga, ma dall’altra parte c’è Situm che butta la sfera in un’area affollatissima e dopo una serie di rimpalli e deviazioni, Biasci si ritrova il pallone tra i piedi e colpisce a botta sicura. Catanzaro 1, Palermo 0.

Nei minuti finali della prima frazione di gioco un Catanzaro ordinato, gestisce e prova a impostare dal basso, mentre i rosanero fanno tanto pressing. Ma dopo due minuti di recupero il risultato resta invariato e le squadre ritornano negli spogliatoi.

Catanzaro-Palermo: secondo tempo

Inizio shock per i giallorossi. Non passano neanche 4 minuti e il Palermo pareggia con Segre che di testa trafigge Fulignati. Al 49’ Catanzaro 1, Palermo 1. Dopo il pareggio dei rosanero il ritmo della gara si abbassa e le azioni, da entrambe le parti, scarseggiano.

Al 65’ il neo entrato Ambrosino sfiora il vantaggio per i giallorossi con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra, la palla lambisce il palo e si perde sul fondo. Il Catanzaro ci crede e dopo 3 minuti ci prova con Veroli dal limite, a seguito di un’azione orchestrata bene, ma anche in questo caso la conclusione è larga.

Nella seconda meta di ripresa ritmi bassissimi e le pochissime occasioni che si verificano non impensieriscono particolarmente i due portieri. Nei quattro minuti di recupero concessi dall’arbitro nulla da segnalare e Catanzaro-Palermo termina 1 a 1.

Catanzaro-Palermo: il tabellino

CATANZARO: 1 Fulignati, 8 Verna (Petriccione 78'), 9 Iemmello (cap.) (64' Ambrosino), 14 Scognamillo, 21 Pompetti, 23 Brighenti , 24 Sounas, 27 Vandeputte, 28 Biasci (Stoppa 86'), 72 Veroli (Antonini 86'), 92 Situm (Oliveri 78'). A disposizione: 16 Sala, 22 Borrelli, 4 Antonini, 7 D’Andrea, 10 Petriccione, 17 Brignola, 19 Stoppa, 20 Pontisso, 33 Oliveri, 44 Miranda, 70 Ambrosino, 99 Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

PALERMO (4-3-3): 22 Pigliacelli; 2 Graves, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 3 Lund (Aurelio 87'); 14 Ranocchia (Koulibaly 78'), 4 Gomes, 8 Segre; 10 Di Mariano (Vasic 87'), 27 Soleri (cap.) (Insigne 73'), 17 Di Francesco (Mancuso 73'). A disposizione: 13 Kanuric, 6 Stulac, 7 Mancuso, 11 Insigne, 15 Marconi, 20 Vasic, 23 Diakité, 25 Buttaro, 30 Valente, 31 Aurelio, 53 Henderson, 80 Coulibaly. Allenatore: Corini.

Arbitro: Baroni (Firenze). Assistenti: Cecconi (Empoli) – Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Grasso (Ariano Irpino). Var: Gariglio (Pinerolo). Avar: Abbattista (Molfetta).

NOTE: Ammoniti: Ranocchia (P), Brighenti (C).