Ecco tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di campionato

Il Giudice Sportivo formalizza la squalifica al centrocampista giallorossi Fabio Roselli, appiedato per un turno per la doppia ammonizione ricevuta nel corso della sfida di Francavilla. Mario Somma, contro l’Andria, dovrà fare a meno di lui. Ammonizione per il collaboratore tecnico giallorosso, Ciro Ferrara. Indenni le altre formazioni calabresi.

Ammende



€ 2.000,00 CARRARESE CALCIO 1908 SRL perché propri sostenitori durante la gara intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica; i medesimi per ben tre volte durante la gara rivolgevano all'arbitro frasi offensive.



€ 1.500,00 JUVE STABIA S.R.L.perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni che danneggiavano la visibilità costringendo l'arbitro a sospendere la gara per circa due minuti.



€ 1.500,00 SIRACUSA CALCIO S.R.L.perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo di notevole potenza, senza conseguenze.



€ 1.000,00 MACERATESE S.R.L. perché propri sostenitori in campo avverso introducevano e facevano esplodere nel proprio settore un petardo, senza conseguenze.



€ 500,00 LECCE SPA perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze.



€ 500,00 LUPA ROMA F.C. S.R.L. perché propri tesserati danneggiavano le strutture dello spogliatoio loro riservato (obbligo risarcimento danni, se richiesto).

Allenatori e collaboratori



Squalifica per una gara effettiva e ammenda € 500.00:

MAGGIANI EMANUELE (LUPA ROMA F.C. S.R.L.) per atteggiamento irriguardoso verso l'arbitro durante la gara (espulso, allenatore portieri).

Ammonizione e ammenda per € 500.00:

VEROLINO PASQUALE (MELFI S.R.L.) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso, preparatore atletico).

Ammonizione:

FERRARA CIRO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) per proteste verso l'arbitro durante la gara (espulso, allenatore in seconda).

Calciatori espulsi



Squalifica per tre gare effettive:

ALESSANDRO DANILO (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo; il gesto provocava un principio di rissa prontamente sedato.

Squalifica per due gare effettive:

MILINKOVIC MANUEL DAVID (A.C.R. MESSINA S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.

DE TOMA GIOVANNI BATTIS (FRANCAVILLA CALCIO S.R.L.) perché abbandonando l'attività di riscaldamento avvicinava un assistente arbitrale protestando nei suoi confronti e rivolgeva insulti ai calciatori della squadra avversaria.

CALDERINI ELIO (UNICUSANO FONDICALCIO SRL) per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo.



Squalifica per una gara effettiva:

GRAGNANIELLO RAFFAELE (MELFI S.R.L.) per atto di violenza verso un avversario in azione di gioco.

Squalifica per una gara effettiva per doppia ammonizione:

ROSELLI FABIO (CATANZARO CALCIO 2011 SRL) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

TONINELLI DARIO (LIVORNO CALCIO S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

LULLI LUCA (SAMBENEDETTESE S.R.L.) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.