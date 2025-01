Una gara affrontata a viso aperto dagli uomini di Caserta che in diverse occasioni vanno vicini al gol. Un buon punto conquistato comunque che permette ai giallorossi di continuare a stazionare in zona playoff

Il Catanzaro ha combattuto per 90 minuti contro la corazzata Pisa, seconda forza del campionato di Serie B, nella terza giornata di ritorno. In diverse occasioni è andato vicino al gol, ma dopo il triplice fischio la gara è terminata 0 a 0. Una buona prestazione della squadra allenata da Fabio Caserta che guadagna un buon punto che gli consente di continuare a stazionare in zona playoff con 29 punti.

Primo tempo

Al sesto minuto di gioco la prima emozione del match. Il centrocampista giallorosso Pontisso avanza per vie centrali e nei pressi del limite conclude, Semper si tuffa e respinge, la sfera resta in possesso del Catanzaro e Pittarello, trovato solo in area, non colpisce bene di testa e la palla si perde sul fondo.

Catanzaro propositivo in avanti. AL 12esimo Pompetti batte un calcio di punizione diretto in porta dalla trequarti, il mancino è preciso ma Semper si distende e riesce a deviare in corner.

Il Pisa risponde al 18esimo con Tourè che servito dalla sinistra schiaccia la palla di testa, la sfera rimbalza sul terreno e assume una strana traiettoria che lambisce la traversa.

Il Pisa è un po’ più aggressivo e prova in un paio di occasioni a creare pericolo nei pressi dell’area giallorossa, ma le azioni sono sterili. Alla mezzora Catanzaro-Pisa 0 a 0.

Pontisso lanciato direttamente dal portiere giallorosso Pigliacelli al 31esimo, fa tutto da solo entra in area ma spreca clamorosamente mandando la palla fuori.

Il Catanzaro ora ci crede. Al 34esimo Scognamillo trova Iemmello in area che devia con la punta del piede, ne esce fuori un tiro debole che Semper blocca facilmente.

Un forcing finale del Catanzaro che vede i giallorossi combinare bene, al 41’ Pittarello non riesce a dare forza di testa su un cross di Scognamillo proveniente dalla destra e Semper blocca.

Dopo un minuto di recupero, il primo tempo di Catanzaro-Pisa termina 0 a 0.

Secondo tempo

Al quinto minuto di gioco della ripresa il Pisa va vicino al gol con Canestrelli che, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra stacca di testa, ma Pigliacelli è reattivo e riesce a respingere. Caracciolo poi tre minuti dopo ci riprova allo stesso modo ma la palla, in questo caso, finisce alta sopra la traversa.

Al 60esimo sempre cacio d’angolo, sempre Pisa pericoloso, in questo caso con Tourè, ma il colpo di testa anche questa volta è alto.

Il Catanzaro va vicino al gol al 72’. Petriccione recupera palla sulla trequarti e scodella per Iemmello in area che controlla bene e dopo una serie di tocchi conclude, però Semper riesce a deviare.

All’85’ Bonini colpisce in una maniera strana, girato di spalle, sugli sviluppi di un calcio di punizione, la traiettoria è insidiosa e costringe Semper all’intervento deviando in corner.

Aquile votate all’attacco. All’87’ Pagano ci prova con un tiro dalla trequarti, ma la conclusione è centrale e Semper la tiene facilmente.

Dopo 3 minuti di recupero Catanzaro-Pisa termina 0 a 0.

Il Tabellino

US CATANZARO 1929 (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Šitum, Pompetti (68’ Pagano), Petriccione, Pontisso (82’ Coullibaly), Brignola (Quagliata 56’); Iemmello, Pittarello (Biasci 56’). A disp: Gelmi, Quagliata, La Mantia, Brighenti, Pagano, Ceresoli, Biasci, Seck, Buso, D’Alessandro, Coulibaly, Cassandro. All.: Caserta

PISA SPORTING CLUB (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti; Touré, Piccinini (68’ HojHold), Marin, Angori; Moreo (90’ Morutan), Arena (68’ Mlkar); Lind. A disp: Andrade, Loria, Mlkar, HojHolt, Tramoni, Sussi, Meister, Rus, Nielsen, Calabresi, Jevsenak, Morutan. All.: Inzaghi

ARBITRO dell'incontro: LA PENNA; ASSISTENTI: POLITI – PASCARELLA; IV UFFICIALE: COLANINNO; VAR: MINELLI; AVAR: PAGANESSI.

Ammoniti: Bonfanti (P), Scognamillo (C), Pontisso (C) Calabresi (P).