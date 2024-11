Riconoscimento alle ragazze giallorosse fresche di scudetto nell'ultimo torneo di beach soccer femminile di serie A

CATANZARO - La città di Catanzaro ringrazia le campionesse del Beach Soccer, fresche di scudetto, e le premia per il valore sportivo e sociale portato avanti nel corso dell'ultima stagione. La gioa per la vittoria del campionato è ancora presente negli sguardi delle atlete catanzaresi, ospiti a Palazzo De Nobili, luogo in cui hanno ricevuto il riconoscimento dalle mani del sindaco Abramo e del’assessore allo sport Sgromo. (ab)