Il Catanzaro si conferma la calabrese più attiva sul mercato. Il Ds Preiti punta sul fattore anticipo per avere ampia possibilità di scelta e lavorare su cifre ancora relativamente basse

Se da un lato rallentano i rinnovi, dall’altro il direttore sportivo giallorosso non si ferma sui nuovi acquisti.



Dopo aver messo a segno colpi come Di Bari e Sabato, si lavora per portare a Catanzaro Cunzi e Prestia. Il difensore siciliano, già in Calabria con la maglia del Crotone tra il 2013-2015, potrebbe firmare nei prossimi giorni. Discorso simile per il collega di reparto Danilo Pasqualoni.



Nel frattempo avviati i contatti con l’Avellino, club dal quale potrebbero arrivare Giron e Soumarè. Terzino sinistro il primo, esterno offensivo il secondo. I due giocatori che nella scorsa stagione hanno indossato la maglia del Melfi, approderebbero in Calabria con la formula del prestito.



Capitolo rinnovi. Al momento non si registrano novità rilevanti. Difficoltà legate alla differenza tra domanda e offerta per Agnello, così come per Grandi.



Non sembrano esserci problemi, invece, per Sergio Garufi, ormai vicino alla conferma.



E mentre si aspettano novità riguardanti il mercato, ufficializzate le date del ritiro pre-campionato.



Si partirà il 22 luglio alla volta di Rivisondoli, in Abruzzo fino al 2 agosto.