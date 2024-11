La società che ha avuto in gestione l’impianto si è impegnata a realizzare la copertura che consentirà la fruizione del servizio tutto l’anno

Sono stati riaperti, dopo un intervento di riqualificazione, i campi da tennis “Silvio Giancotti” del quartiere Pontepiccolo a Catanzaro. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Sergio Abramo e l’assessore allo sport, Gianpaolo Mungo, insieme al presidente dell’associazione Calabria Swim Race, Domenico Gallo, a cui è stata affidata la gestione dell’impianto sportivo. Presenti anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, l’assessore al turismo e politiche giovanili, Alessandra Lobello e Aida Giancotti, figlia del compianto Silvio a cui la struttura è intitolata. I campi da tennis sono stati, dunque, restituiti alla città e potranno tornare ad essere usufruiti dagli atleti e da tutti gli appassionati sportivi in condizioni di piena agibilità e sicurezza.

Tra gli interventi effettuati dalla società figurano, oltre al ripristino del rettangolo in terra battuta, anche la ristrutturazione di spogliatoi, gradinate e impianti di illuminazione. “Si tratta di un altro traguardo importante – ha detto il sindaco Abramo – reso possibile grazie all’impegno e alla collaborazione dei privati. L’intenzione dell’amministrazione è quella di affidare all’esterno la gestione e la manutenzione degli impianti sportivi comunali per garantire quegli standard di qualità necessari per rispondere alle esigenze degli utenti”.

Il presidente di Calabria Swim Race ha, quindi, sottolineato che l’associazione si impegnerà a coinvolgere anche i più piccoli in attività di scuola e a tenere aperta la struttura tutto l’anno attraverso la realizzazione della copertura. Ha portato il proprio saluto anche Antonio Caroleo del Comitato regionale Calabria Federtennis, il quale ha garantito che la federazione offrirà il proprio supporto per promuovere e valorizzare le attività dell’impianto catanzarese attraverso l’organizzazione di una manifestazione dal respiro nazionale7

l.c.